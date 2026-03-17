Policija u Splitu uhapsila je jednog studenta iz Azerbajdžana zbog sumnje da je silovao stranu studentkinju. Ona ga je policiji prijavila juče ujutro.

Prema zasad dostupnim informacijama, studentkinja i osumnjičeni su u subotu uveče s društvom izašli u klub, piše Dalmatinski portal. Nakon izlaska završili su u njegovom apartmanu na Bačvicama.

Studentkinja tvrdi da ju je zlostavljao iako mu je rekla da ne želi odnos. Uspela je da pobegne iz apartmana i potom sve prijavi policiji. Nakon događaja bila je i na lekarskom pregledu u bolnici.

Osumnjičeni student iz Azerbejdžana još nema 20 godina. Biće izveden pred istražnog sudiju. Imajući u vidu da je reč o stranom državljaninu, očekuje se da bi sud mogao da prihvati predlog Državnog tužilaštva i odredi mu istražni zatvor u splitskom zatvoru na Bilicama.