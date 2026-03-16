Tim lekara Opšte bolnice Gospić uspešno je prošle nedelje izveo operativni zahvat kojim je kod 81-godišnje pacijentkinjeodstranjen tumor težak čak 36 kilograma.

Ona se nakon operacije dobro oporavlja i sledeće nedelje bi mogla biti otpuštena iz bolnice.

Odstranjen tumor težak 36 kilograma Foto: Printscreen Facebook/Darko Milinović

Na čelu tima bio je načelnik Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo gospićke bolnice Darko Milinović, koji je za Hinu izjavio da se radilo o složenoj i rizičnoj operaciji, s obzirom na starost pacijentkinje i veličinu tumora koji se prostirao od karlice do pluća.

„Mogla je da se odluči za operaciju u Zagrebu, ali se odlučila za našu bolnicu.“

Uz Milinovića u zahvatu je učestvovao tim sastavljen od ginekologa, hirurga, anesteziologa i medicinskih sestara.

„Pacijentkinja Ana je iz Gospića i dobro se oporavlja te bi za nekoliko dana trebalo da bude otpuštena kući, lakša za 36 kilograma“, izjavio je Milinović, ujedno i aktuelni gradonačelnik Gospića. Dodao je da se na ovom slučaju pokazalo da je hrvatsko zdravstvo jako onoliko koliko su jake županijske zdravstvene ustanove.