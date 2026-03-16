(FOTO) NEVEROVATNO! TUMOR TEŽAK 36 KG ODSTRANJEN U GOSPIĆU! Prostirao se od karlice do pluća, NEZAPAMĆEN SLUČAJ: "Složena i rizična operacija! Ana se oporavlja"
Tim lekara Opšte bolnice Gospić uspešno je prošle nedelje izveo operativni zahvat kojim je kod 81-godišnje pacijentkinjeodstranjen tumor težak čak 36 kilograma.
Ona se nakon operacije dobro oporavlja i sledeće nedelje bi mogla biti otpuštena iz bolnice.
Na čelu tima bio je načelnik Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo gospićke bolnice Darko Milinović, koji je za Hinu izjavio da se radilo o složenoj i rizičnoj operaciji, s obzirom na starost pacijentkinje i veličinu tumora koji se prostirao od karlice do pluća.
„Mogla je da se odluči za operaciju u Zagrebu, ali se odlučila za našu bolnicu.“
Uz Milinovića u zahvatu je učestvovao tim sastavljen od ginekologa, hirurga, anesteziologa i medicinskih sestara.
„Pacijentkinja Ana je iz Gospića i dobro se oporavlja te bi za nekoliko dana trebalo da bude otpuštena kući, lakša za 36 kilograma“, izjavio je Milinović, ujedno i aktuelni gradonačelnik Gospića. Dodao je da se na ovom slučaju pokazalo da je hrvatsko zdravstvo jako onoliko koliko su jake županijske zdravstvene ustanove.
„Pacijentkinja je mogla da se odluči za operaciju u Zagrebu, ali se odlučila za našu bolnicu. Hvala joj na tom poverenju i što nam je ukazala poštovanje“, poručio je Milinović, dodajući da se radilo, koliko je njemu poznato, o najvećem izvađenom tumoru u hrvatskom zdravstvu.
