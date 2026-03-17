Marokanac Hamza O. (33), koji je krajem juna prošle godine pretukao policajku na Autobuskoj stanici u Zagrebu, u ponedeljak je osuđen na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina, pred Opštinskim krivičnim sudom u Zagrebu. To znači da neće ići u zatvor ako u narednih pet godina ne počini novo krivično delo. Istog dana pušten je iz pritvora u kojem je bio od 30. juna prošle godine. Sud mu je izrekao i meru bezbednosti lečenja od zavisnosti.

Zagrebačko tužilaštvo ga je optužilo za krivično delo prinude prema službenom licu, za šta je predviđena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

- Ja sam pošten, miran čovek. Živim u Hrvatskoj od 2013. godine i radio sam u autoperonicama i po vulkanizerima. Tog dana me je policajka udarila i poludeo sam. Kada ne pijem i ne konzumiram ništa, nisam takav - branio se na sudu Hamza, koji do sada nije osuđivan u Hrvatskoj.

Odvela ga na razgovor, pa dobila batine

Kako je Jutarnji list ranije objavio, on je završio pet razreda osnovne škole u ​​Maroku, ima stalni boravak u Hrvatskoj, ali bez važećih dokumenata. Za njim je takođe raspisana strana poternica. Nakon hapšenja, odbio je saradnju sa policijom i tužilaštvom.

Podsetimo se da je policajki, koja je obavljala službenu dužnost na Autobuskoj stanici, na jednom od terminala prišao Marokanac i zatražio pomoć. Pretražila ga je da se uveri da nije naoružan, a zatim ga je odvela u sobu. Komunicirali su na engleskom jeziku i ona ga je zamolila da na papiru napiše svoje ime, prezime i datum rođenja.

Razgovor je tekao normalno i Marokanac nije davao nikakve naznake da ima nameru da napadne ili pobegne. Čim je napisao svoje podatke, udario ju je u glavu i počeo da je vuče po podu.

Pokušala je da dohvati svoju službenu kravatu, ali "on ju je otkinuo i bacio na pod". Vrisnula je i dozivao pomoć, ali soba je bila blizu toaleta i bilo je manje gužve. Pokušala je da dohvati lisice iza leđa, ali ju je on ponovo gurnuo uza zid.

Uspela je da ga šutne i nakratko se oslobodi, ali ju je napadač ponovo oborio.

- Vi niste policija, vi ste mafija (prim. aut.) - vikao je Marokanac na engleskom jeziku. U jednom trenutku je uspela da se provuče i prijavi napad, a muškarac je pobegao, ali se trenutak kasnije vratio i ponovo počeo da vuče policajku.

U jednom trenutku je došla čistačica, videla šta se dogodilo i počela da vrišti. Tek tada je pustio policajku i pobegao, a ubrzo su stigle njene kolege iz stanice, a zatim i kola hitne pomoći. Ukazana joj je medicinska pomoć u Vinogradskoj bolnici, gde su njene povrede klasifikovane kao lakše.