U većem delu Hrvatske jutros se vozi po mokrim i klizavim kolovozima, a zbog snega koji je sinoć pao na pojedinim putevima u Gorskom kotaru i Lici, na snazi su zimski uslovi. Sneg je sinoć pao i na Sljemenu.

Zimske službe su na terenu, čiste i posipaju kolovoze, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno.

Vozačima se savetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, održavaju bezbedno rastojanje između vozila i da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme.

Sneg pao u Lici i Gorskom Kotaru

DHMZ je objavio snimak snega sa meteorološke stanice na Zavižanu.

Sneg će prestati da pada u planinama, u većini predjela, već ujutru, a zatim će od podneva doći do delimičnog razvedravanja.

U priobalnim područjima saobraćaj otežava jaka bura, koja ima i olujne udare podno Velebita, zbog čega su na snazi zabrane za određene grupe vozila. Mogući su i odroni.

Zbog vetra na autoputu A6 i zimskih uslova na državnom putu DC3, trenutno nema slobodne rute za kamione sa prikolicama i tegljače sa poluprikolicama iz unutrašnjosti ka hrvatskoj obali ili Istri i obrnuto, saopštio je jutros Hrvatski automobilski klub (HAK).

Nacionalni park Severni Velebit objavio je juče snimke snega.

„Dok mnoge iznenađuju prolećne pahulje, takvi prizori ovde nisu retki - deo su prirodnog ritma“, navodi se u statusu.