David Perić iz Čapljine, student Policijske akademije, preminuo je u 26. godini, saopštila je Policijska uprava Dubrovničko-neretvanska.

Perić je bio na obuci u Kuparima, gde mu je 12. marta pozlilo. Prevezen je u Opštu bolnicu Dubrovnik. Uprkos naporima lekara, danas je preminuo.

Bio je polaznik Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u školskoj 2025/2026. godini. Policijska akademija je saopštila da će ga kolege, kao i nastavnici i osoblje, pamtiti kao osobu koja je volela policijski poziv i isticala se svojim ponašanjem, vedrinom i spremnošću da pomogne drugima.

„Istakao se primerenim ponašanjem i vedrom naravi, ljubaznošću i željom za sticanjem novih veština, a posebno pomaganjem kolegama u savladavanju gradiva“, rekli su.

Dodali su da njegov prerani odlazak ostavlja dubok trag na sve koji su ga poznavali.