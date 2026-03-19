Snimak u posedu portala pozeski.hr zabeležio je neobičan i uznemirujući incident u Frankopanskoj ulici u Požegi u Hrvatskoj.

Snimak prikazuje ženu kako mirno stoji na stazi, očigledno čekajući nekoga ili nešto.

U jednom trenutku, muškarac na biciklu joj se približava. Iako se u početku čini da će je zaobići, biciklista to ne čini, već direktno udara u nju, zbog čega žena pada na zemlju.

Prema nezvaničnim informacijama, žena nije povređena, ali je ceo incident izazvao nevericu i zabrinutost. Ostaje nejasno da li je u pitanju nesreća, nemar ili namerni čin, ali mnogi se s pravom pitaju šta je biciklista mislio u tom trenutku.

Incidenti poput ovog ponovo pokreću pitanje bezbednosti pešaka na gradskim ulicama, ali i odgovornosti svih učesnika u saobraćaju.