prošle nedelje je povučen i jedan vojnik iz libana

prošle nedelje je povučen i jedan vojnik iz libana

Svih sedam pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji su učestvovali u misiji u Iraku, evakuisani su sigurno iz Iraka i na povratku su u Hrvatsku, saopštio je danas kabinet predsednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Hrvatski predsednik, koji je i ujedno i vrhovni komandant, doneo je odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz misija u Iraku i Libanu odmah po početku ratnog sukoba na Bliskom istoku vodeći računa o bezbednosti pripadnika hrvatske vojske.

Zoran Milanović

Prošle sedmice je iz misije u Libanu povučen je jedan pripadnik hrvatskih Oružanih snaga.

Predsednik Hrvatske, Zoran Milanović, koji je na predsedničkim izborima dva puta izabran za predsednika kao kandidat opozicione Socijaldemokratske partije, ocenio je početkom marta vezano za američko-izraelski napad na Iran da je "opasna svaka jednostrana primena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu bezbednost ne samo danas, nego i u budućnosti".

- Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih nacija, a kakvoj danas svedočimo u Iranu, neće doprineti rešavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost - istakao je Milanović i osudio vojne napade na civile, bez obzira na to s koje strane dolazili.

On je istovremeno doneo i odluku o povlačenju ukupno osam pripadnika Oružanih snaga iz misija u Iraku i Libanu i pozvao vladu da "u okviru svoje nadležnosti preduzme sve potrebne mere".

Dan kasnije, premijer Andrej Plenković, ujedno i predsednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice, rekao je da je Milanovićeva odluka još jedna u nizu bez konsultacija s Vladom.

Milanović i Plenković imaju izrazito narušene međusobne odnose, pa tako nemaju jedinstven stav ni u slučaju napada na Iran. Za razliku od predsednika, iz vlade kada govore o američko-izraelskom napadu ističu isključivo odgovornost Irana.