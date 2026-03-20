U Hrvatskojje početkom marta počeo novi ciklus vojnog roka, a među 800 regruta našla se i Diva Perković, kći Marka Perkovića Tompsona, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

U Hrvatskoj je 9. marta počeo novi ciklus obaveznog vojnog roka, u okviru kojeg je 800 regruta upućeno na dvomesečnu osnovnu vojnu obuku.

Obuka se izvodi u kasarnama u Požegi, Kninu i Slunju, pri čemu je najveći broj regruta raspoređen u Požegi, gde ih boravi oko 400. U kasarne u Slunju i Kninu upućeno je po 200 regruta.

Deo regruta prijavio se dobrovoljno


Prema podacima Ministarstva odbrane, od ukupno 800 regruta njih 446 prijavilo se dobrovoljno, među kojima su i 82 žene.

Preostalih 352 muškarca pozvana su na služenje vojnog roka.

Diva Perković, ćerka Marka Perkovića Tompsona Foto: Screenshot

Među regrutima i kći kontroverznog pevača

Među regrutima se nalazi i Diva Perković, kći kontroverznog pevača i hrvatskog nacionaliste Marka Perkovića Tompsona, čiji je dolazak izazvao dodatnu pažnju javnosti. Njeno prisustvo u vojsci privuklo je interesovanje medija i javnosti.

Marko Perković Tompson

Svečana zakletva u petak


Svečana zakletva regruta održava se u petak, a očekuje se dolazak članova porodica i prijatelja koji će prisustvovati ovom događaju.

Na polaganje zakletve stigli su Marko Perković Tompson, kao i majka Sandra Perković.

