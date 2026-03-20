OVO JE TOMPSONOVA ĆERKA! Prijavila se za dobrovoljno služenje vojnog roka, Marko Perković joj došao na polaganje zakletve (FOTO)
U Hrvatskojje početkom marta počeo novi ciklus vojnog roka, a među 800 regruta našla se i Diva Perković, kći Marka Perkovića Tompsona, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.
U Hrvatskoj je 9. marta počeo novi ciklus obaveznog vojnog roka, u okviru kojeg je 800 regruta upućeno na dvomesečnu osnovnu vojnu obuku.
Obuka se izvodi u kasarnama u Požegi, Kninu i Slunju, pri čemu je najveći broj regruta raspoređen u Požegi, gde ih boravi oko 400. U kasarne u Slunju i Kninu upućeno je po 200 regruta.
Deo regruta prijavio se dobrovoljno
Prema podacima Ministarstva odbrane, od ukupno 800 regruta njih 446 prijavilo se dobrovoljno, među kojima su i 82 žene.
Preostalih 352 muškarca pozvana su na služenje vojnog roka.
Među regrutima i kći kontroverznog pevača
Među regrutima se nalazi i Diva Perković, kći kontroverznog pevača i hrvatskog nacionaliste Marka Perkovića Tompsona, čiji je dolazak izazvao dodatnu pažnju javnosti. Njeno prisustvo u vojsci privuklo je interesovanje medija i javnosti.
Svečana zakletva u petak
Svečana zakletva regruta održava se u petak, a očekuje se dolazak članova porodica i prijatelja koji će prisustvovati ovom događaju.
Na polaganje zakletve stigli su Marko Perković Tompson, kao i majka Sandra Perković.
(Kurir.rs/Avaz)