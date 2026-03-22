Zagrepčanin Željko M. doživeo je neprijatno iskustvo u rodnom gradu kada mu je taksista naplatio 250 evra za vožnju od 6,5 kilometara.

- Oko 8:40 ujutru bio sam na Glavnoj železničkoj stanici, a u 9 ujutru trebalo je da budem u tržnom centru u Sigetu na dogovorenom sastanku. Bila je gužva, a autobusi su sporadično vozili, pa sam ušao u prvi taksi. Pre nego što smo krenuli, dva puta sam pitao taksistu koliko će vožnja koštati, bar otprilike. I oba puta je rekao: Evo, vidi taksimetar - rekao je Zagrepčanin.

Taksi u koji je Marić ušao nije bio jedan od onih peronskih taksija, niti zagrebački, već jedna od malih privatnih taksi kompanija. Vozio ga je do Sigeta u Novom Zagrebu Branimirovom ulicom i Avenijom Marina Držića, zatim preko Mosta mladosti i Avenije Dubrovnik, rutom dugom nešto više od šest kilometara.

- Kada me je ostavio i rekao mi cenu — 250 evra, bio sam šokiran. Pitao sam ga kako je to moguće, a on je samo ponavljao: Pogledajte taksimetar. I naplatio mi je još 50 evra manje nego što je vožnja trebalo da košta. Taksimetar je zaista pokazao 300 i po evra. Pa, dao mi je popust - rekao je, ne skrivajući bes.

"Platio sam koliko sam mogao. Ko zna kakva je budala"

Platio je, nije znao šta drugo da uradi.

- A šta sam mogao da uradim? Žurio sam na sastanak, a nisam znao da li je to neka budala koja će me pretući ako odbijem da platim. Nikad ne znaš sa kim imaš posla. To je cirkus, oličenje ove zemlje. Stigli smo za oko petnaest minuta. Bio sam tamo u pet do devet. Ne znam koliko bih platio da smo se negde zaglavili - kaže i dodaje da u trenutku vožnje nije bilo gužve u saobraćaju.

Čuo sam da je isti taksista ranije imao lošu reputaciju

Taksista mu je uredno izdao račun za vožnju. Na računu je bilo navedeno i ime taksi kompanije, pa je pokušao da stupi u kontakt sa taksistom i ponovo ga pita zašto mu je naplatio tako skupu vožnju.

- Našao sam njegovu kompaniju na internetu. Tamo postoje tri broja mobilnih telefona. Jedan je bio stalno isključen, a na druga dva se nije javljao - rekao je.

Kaže da je čuo da taksista već ima lošu reputaciju zbog preskupih vožnji i da je pominjan u nekim člancima na portalima pre nekoliko godina.

Predsednica Hrvatskog udruženja za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević kaže da je praktično nemoguće stati na kraj takvim taksistima jer ne rade ništa nezakonito, budući da maksimalna dozvoljena cena pružanja taksi usluga nije propisana zakonom. Međutim, svaki taksi operater je dužan da cenovnik istakne na vidnom mestu u svom vozilu.

- Dakle, potrošači, pazite. Kada naručujete taksi telefonom ili birate taksi na taksi stajalištu, prvo pitajte za cenu prevoza, a ako vam je previsoka – tražite drugi. Ne morate da birate prvi taksi na stajalištu, izaberite onaj koji vam je prihvatljiv u pogledu cene. Taksisti vam moraju dati informacije o ceni, pokazati vam cenovnik i izdati račun na kraju vožnje - kaže ona.