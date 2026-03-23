Na autobuskoj stanici u Slavonskom Brodu došlo je do obračuna između putnice (25) i vozača autobusa (58)
DRAMA NA AUTOBUSKOJ STANICI: Putnica izudarala vozača autobusa, posvađali se oko mesta za sedenje
Na autobuskoj stanici u Slavonskom Brodu u petak uveče intervenisala je policija zbog narušavanja javnog reda i mira.
Incident se dogodio oko 20:15 časova, kada je dvadesetpetogodišnja žena verbalno i fizički napala vozača autobusa (58), saopštila je brodsko-posavska policija.
Policija je utvrdila da je sukobu prethodila svađa oko mesta za sedenje u autobusu.
Prema navodima, dvadesetpetogodišnja žena je prvo vikala i dobacivala vozaču, a zatim ga je fizički napala udarajući ga u glavu.
Napadnuti vozač nije imao vidljivih povreda i odbio je ponuđenu medicinsku pomoć. Policijski službenici su dvadesetpetogodišnjaku uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.
(Kurir.rs/Index.hr)
