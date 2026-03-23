Na autobuskoj stanici u Slavonskom Brodu u petak uveče intervenisala je policija zbog narušavanja javnog reda i mira.

Incident se dogodio oko 20:15 časova, kada je dvadesetpetogodišnja žena verbalno i fizički napala vozača autobusa (58), saopštila je brodsko-posavska policija.

Policija je utvrdila da je sukobu prethodila svađa oko mesta za sedenje u autobusu.

Prema navodima, dvadesetpetogodišnja žena je prvo vikala i dobacivala vozaču, a zatim ga je fizički napala udarajući ga u glavu.