Na autobuskoj stanici u Slavonskom Brodu u petak uveče intervenisala je policija zbog narušavanja javnog reda i mira.

Incident se dogodio oko 20:15 časova, kada je dvadesetpetogodišnja žena verbalno i fizički napala vozača autobusa (58), saopštila je brodsko-posavska policija.

Policija je utvrdila da je sukobu prethodila svađa oko mesta za sedenje u autobusu.

Prema navodima, dvadesetpetogodišnja žena je prvo vikala i dobacivala vozaču, a zatim ga je fizički napala udarajući ga u glavu.

Napadnuti vozač nije imao vidljivih povreda i odbio je ponuđenu medicinsku pomoć. Policijski službenici su dvadesetpetogodišnjaku uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

(Kurir.rs/Index.hr)

