U Zagrebu se kasno uveče dogodila saobraćajna nesreća na raskrsnici Vukovarske i Držićeve ulice.

Vozač automobila marke "BMW" udario je u tramvajsku stanicu u Zagrebu, pri čemu su komadići stakla leteli po podu, prenosi portal 24sata.hr.

Dve ekipe Hitne pomoći brzo su stigle na mesto saobraćajne nesreće i pružile pomoć povređenima.

Najmanje dve osobe su prevezene u bolnicu.

- Udar јe bio toliko glasan da sam iskočio iz kreveta. Ljudi su odmah stali i pritekli da pomognu, tramvaј јe stao i ljudi su izašli. Stiglo je dvoje kola Hitne pomoći da pruže pomoć - rekao јe svedok događaјa za 24sata.

Zagrebačka policija potvrdila da je primila prijavu o nesreći, ali detalji o okolnostima i stanju povređenih još nisu poznati.

(Kurir.rs/24sata.hr)

