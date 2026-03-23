U Zagrebu se kasno uveče dogodila saobraćajna nesreća na raskrsnici Vukovarske i Držićeve ulice.

Vozač automobila marke "BMW" udario je u tramvajsku stanicu u Zagrebu, pri čemu su komadići stakla leteli po podu, prenosi portal 24sata.hr.

Dve ekipe Hitne pomoći brzo su stigle na mesto saobraćajne nesreće i pružile pomoć povređenima.

Najmanje dve osobe su prevezene u bolnicu.

- Udar јe bio toliko glasan da sam iskočio iz kreveta. Ljudi su odmah stali i pritekli da pomognu, tramvaј јe stao i ljudi su izašli. Stiglo je dvoje kola Hitne pomoći da pruže pomoć - rekao јe svedok događaјa za 24sata.