U Opštoj bolnici Virovitica prošle nedelje dogodila se kobna greška jer su primili čoveka pod tuđim OIB-om i zdravstvenom knjižicom, te je on na kraju i preminuo, dok su živu osobu proglasili mrtvom. Obojica su imala isto ime i prezime. Nenad Marković iz Virovitice uspeo je da povrati svoj identitet i OIB nakon što su mu u petak rekli da je mrtav, dok Predrag Marković, brat preminulog Nenada Markovića iz mesta Rit u Lukaču, još nije dobio pravo otpusno pismo da bi mogao "pravno" sahraniti brata, kojem je sahrana bila prošle nedelje.

Iz uprave bolnice su odgovorili da je do "zamene identiteta došlo greškom koja je uzrokovana ljudskim faktorom".

Detaljnije informacije ćemo imati nakon završetka unutrašnje kontrole koja je u toku. Preminuli pacijent je lečen pod svojim imenom i prezimenom, u skladu sa dijagnostičkim nalazima na dan prijema i kliničkim smernicama. Detaljnije informacije ćemo imati nakon završetka unutrašnje kontrole koja je u toku. U skladu sa nalazom unutrašnje kontrole preduzeće se sve mere kako bi se sprečile slične situacije u budućnosti – odgovorili su za 24sata iz uprave OB Virovitica i naveli da je obavešteno Ministarstvo zdravlja.

Neposredno pre njihovog odgovora stigao je i odgovor Ministarstva zdravlja. Oni su za 24sata rekli da ih je "Uprava OB Virovitica obavestila o ovom slučaju".

U skladu sa procedurama sistema kvaliteta, bolnica je pravovremeno i pravilno pokrenula unutrašnji nadzor i po njegovom okončanju dostaviće izveštaj Službi za kvalitet Ministarstva – odgovorili su iz Ministarstva zdravlja, dok je Hrvatska lekarska komora rekla da će zatražiti službenu informaciju o ovom slučaju od OB Virovitica.

Ipak, još juče direktor OB Virovitica, Dinko Blažević, nije znao za ovaj slučaj, što je potvrdio za 24sata. Kratko je rekao da mu je to prvi put da čuje za incident i da je u petak deo dana bio odsutan iz bolnice, te da će danas pokrenuti istragu, iako je do greške došlo 15. marta.

Danas ne možete dobiti odgovor jer je nedelja. Ne mogu da kontaktiram lekare, to je nemoguće, ne znam gde su. Bolnički informatički sistem im nije dostupan – rekao je juče direktor Blažević.

'Pokrećem istragu'

Dodao je da će se slučaj tek istražiti.

Čudno je da za ovo saznam od vas. Jasno je da je reč o ljudskoj grešci i moramo sprovesti istragu. Ujutru ću, nakon kolegija, dati nadležnim službama da utvrde šta se dogodilo i potom dati zvaničan odgovor – rekao je u kratkom telefonskom razgovoru Blažević.

Podsećamo, 16. marta 2026. godine Nenad Marković iz Virovitice službeno je proglašen mrtvim iako je bio živ. Prema informacijama 24sata, reč je o ozbiljnom propustu u Opštoj bolnici Virovitica. Toga dana preminuo je drugi muškarac istog imena i prezimena. Prilikom evidentiranja podataka, uz preminulog je unet OIB Nenada Markovića, koji je živ, što je dovelo do zamene identiteta sa ozbiljnim posledicama.

Predrag Marković, brat preminulog muškarca, rekao je da je u ponedeljak ujutro bio u Opštoj bolnici Virovitica kako bi preuzeo pravo otpusno pismo, jer su ga u petak pozvali iz patologije i rekli mu da dođe. Međutim, dokument mu nije izdat, već su mu rekli da će ga naknadno kontaktirati, uz izvinjenje zbog nastale situacije.

Brata sam doveo u OB Virovitica na hitnu u nedelju ujutro (15. marta), nakon što mu je naglo pozlilo. Dan ranije nije imao nikakvih tegoba, ali je počeo da povraća, pa sam rekao da moramo u bolnicu da vide šta je. Od 1994. nije bio kod doktora, nikad nije bio bolestan i nikad nije pio lekove, a na otpusnom pismu koje su mi dali stoji da je koristio brojne lekove, što nije tačno – ispričao je Predrag Marković.

Na hitnom prijemu od njega su tražili samo ime i prezime brata, bez provere zdravstvene iskaznice.

Imao sam je kod sebe, ali sam bio u šoku i zabrinutosti i nisam reagovao što je nisu tražili, fokusirao sam se da bratu pruže pomoć. Rekao sam Nenad Marković, a oni su samo rekli: 'U redu' – ispričao je Predrag.

'Treba mi otpusno pismo'

On ističe da mu je otpusno pismo neophodno da bi mogao regulisati administrativne obaveze, uključujući odjavu preminulog brata, i da bi izbegao moguće posledice. Bez tog dokumenta ne zna kako da postupi.

Opisuje brata kao poštenog i skromnog čoveka i ističe da je u šoku što ga više nema, a da nakon svega još ima pravne komplikacije.

Porodica je već teško pogođena gubitkom, a dodatni stres predstavlja i zdravstveno stanje njihove majke, koja uskoro nastavlja hemoterapiju.

Molim da se slučaj reši što pre i da mi se izda pravo bratovo otpusno pismo da ga mogu odjaviti, da ne bismo imali dodatne probleme. Mama i ja smo izvan sebe od tuge – naglasio je Predrag.

Postoje ozbiljne indicije da je preminuli pacijent bio prijavljen i lečen pod tuđim identitetom, odnosno sa OIB-om i zdravstvenom karticom Nenada Markovića, koji je pogrešno proglašen mrtvim. Svi nalazi i lekovi u otpusnom pismu preminulog pripadali su Nenadu Markoviću.

Hrvatska udruga za promovisanje prava pacijenata reagovala je na slučaj i najstrože osudila propust:

Najoštrije osuđujemo šokantan propust u Virovitičkoj bolnici, gde je pacijent bio vođen pod tuđim podacima, što je nezamislivo i nedopustivo i ukazuje na ozbiljne nepravilnosti u sistemu i digitalnoj infrastrukturi. Ovo jasno pokazuje da postojeći sistemi nisu sigurni i pouzdani, kontrole ne funkcionišu, a protokoli identifikacije pacijenata očigledno se ne sprovode – istakli su iz udruge.

Udruga zahteva hitnu i nezavisnu istragu, transparentno utvrđivanje odgovornosti i uvođenje obaveznih digitalnih i organizacionih mehanizama kako se ovakve greške nikad ne bi ponovile.

Izražavamo duboku saučešće porodici preminulog pacijenta i stojimo na raspolaganju za pravnu i savetodavnu podršku u zaštiti njihovih prava i traženju odštete zbog najteže povrede dostojanstva i bezbednosti pacijenta – naveli su.

Nenad Marković je slučajno saznao da je proglašen mrtvim kada je pokušao da nadoplati bon za mobilni 19. marta. Njegovi bankovni računi su bili blokirani jer ga je sistem evidentirao kao preminulu osobu. Posle odlaska u banke, matični ured i FINA, greška je otklonjena i OIB mu je vraćen 20. marta.

U FINA-i su me pitali jesam li ja Nenad Marković, a ljudi su se smejali. Ispada smešno, ali meni nije – rekao je Nenad.