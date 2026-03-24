MUŠKARAC IZ POŽEGE PRETIO DALIJI OREŠKOVIĆ! Pronašli mu automatsko oružje!
Muškarac se tereti za dva krivična dela, a tužilaštvo je za njega zatražilo i produženje istražnog pritvora, navodi DORH.
Nezvanično se saznaje da je pretio zastupnici Daliji Orešković, a državno tužilaštvo je reagovalo po službenoj dužnosti. Osumnjičeni je uhapšen pre nešto više od mesec dana.
Optužnicom se tereti da je 26. januara ove godine putem društvene mreže Fejsbuk u tri navrata objavio link sa fotografijom zastupnice u Hrvatskom saboru, uz koji je napisao komentare sa ozbiljnim pretnjama.
Okrivljeni se takođe tereti da je tokom januara 2026. godine u krugu svoje porodične kuće držao automatsko oružje. Posedovanje takve vrste oružja građanima je zakonom zabranjeno.
Državno tužilaštvo je u optužnici predložilo Opštinskom sudu u Požegida se okrivljenom produži istražni pritvor, uz obrazloženje da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog dela.
(Kurir.rs/Index.hr)