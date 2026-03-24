Iako smo kalendarski zakoračili u proleće, zima se uskoro vraća i ozbiljno će "zamahnuti repom".

Poslednji proračuni prognostičkih modela uporni su u zimskom scenariju koji bi Hrvatsku trebalo da pogodi već u prvim satima četvrtka, kada će na područje sa severozapada u više slojeve atmosfere priticati osetno hladniji vazduh.

Nalete hladnoće dočekaće ciklon u severnom Jadranu, koji će se tokom četvrtka duž obale Jadrana sporo premeštati ka jugoistoku.

Snažni ciklon doneće u delove Like i Gorskog kotara mećavu i snežni pokrivač kakvog se ni januar u najboljim zimama ne bi postideo - lokalno bi već prvog dana moglo pasti i više od 30 cm snega!

Ciklonalna aktivnost na tom području nastaviće se do kraja nedelje, a ako je verovati prognozama, na mernim letvama za visinu snega u delovima Gorskog kotara i Like (posebno na području Plitvičkih jezera i uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom) u nedelju bi se moglo očitati i više od pola metra snega!

Pred Likom i Gorskim kotarom je debeli snežni pokrivač

I tu priči o lošim vremenskim uslovima koji će pogoditi Hrvatsku u četvrtak nije kraj - morfologija i putanja nadolazećeg ciklona garantuju olujne vetrove (s naglaskom na buru na severnom delu, te vetrove iz južnog kvadranta na srednjem i južnom delu Jadrana), a s njima i vrlo nepovoljne saobraćajne, kopnene i pomorske (ne)prilike koje će vladati u zemlji u četvrtak.

Dugoročna prognoza

Iako je fokus nadolazeće promene vremena na planinskim predelima, hladan vazduh u višim slojevima, uz buru, u drugom delu četvrtka stići će i do Dalmacije, gde će u večernjim satima uz obalu, uprkos proleću, osećaj biti gotovo zimski, a u njenoj unutrašnjosti, uz temperature blizu nule, pravi zimski.

U večernjim i noćnim satima, s padom temperature, uz još uvek prisutne padavine, viši predeli Zagore bi se mogli zabeleti, a pahulje se ne mogu isključiti ni na nešto nižim nadmorskim visinama.

Najnovije dugoročne prognoze Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) ukazuju da zima ne mari za kalendar (proleće) i da je se ovog puta nećemo tako lako rešiti, piše Ivan Šolić za Slobodnu Dalmaciju.

Kakvo će vreme biti u Srbiji?

Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu u kojoj je naveo da će do četvrtka biti stabilno i relativno toplo. Nakon toga sledi uticaj jakog ciklona uz padavine i zahlađenje.

"Do četvrtka pretežno sunčano i relativno toplo, posebno u sredu. Dnevni maksimumi od 9 do 20 stepeni. Od četvrtka sledi promena vremena uz naoblačenje i padavine, prvo na zapadu i jugozapadu regiona. Sve do narednog utorka će jak sekundaran cikon donositi obilne padavine, u nizijama na sreću najverovatnije kišu, dok se sneg trenutno očekuje uglavnom preko 600mnv. Kada u naredni utorak prestane uticaj ciklona iza njega bi u proseku trebalno ostati oko 40mm taloga, od oko 10mm na jugoistoku Srbije i delovima Jadrana do oko 180mm na palaninama zapadne BiH", navodi Čubrilo.