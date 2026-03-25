Hrvatska policija je podnela krivičnu prijavu protiv žene (63) osumnjičene za pranje novca i pokušaj pranja novca na području Šibenika.

Sumnja se da je tokom višemesečnog perioda primila više od 78.000 evra prevarantski stečenih sredstava na svoje račune, a zatim ih dalje prenosila, a deo zadržavala za sebe.

Istragu su sproveli službenici Odeljenja za privredni kriminal i korupciju u saradnji sa Opštinskim državnim tužilaštvom u Šibeniku, izveštava Policijska uprava Šibensko-knin.

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je osumnjičena otvorila transakcione račune od decembra 2024. do marta 2025. godine kako bi prikrila pravi izvor novca

Na ove račune je primala uplate od desetina osoba iz Hrvatske i inostranstva u ukupnom iznosu od 78.466 evra.

Trgovina kriptovalutama

Policija navodi da je novac stečen krivičnim delom prevare.

Prema prethodnom dogovoru sa za sada nepoznatim počiniocem, 63-godišnjakinja je nezakonito stečeni novac prebacila na strane digitalne platforme za slanje novca i trgovinu kriptovalutama.

Na ovaj način je prebacila ukupno 67.382,76 evra. Dodatnih 2.100 evra je prebacila na račune drugih pojedinaca, dok je za sebe zadržala proviziju od 1.522,28 evra.

Žena se takođe sumnjiči da je u istom periodu pokušala da opere preostali deo nezakonito stečenog novca.