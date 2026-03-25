Uznemirujući video je postao viralan na društvenim mrežama, na kojem se vidi kako jedna osoba pali tetovažu na desnoj nozi druge osobe, koja je u boksericama.

"Pruži nogu, ajde. Znači ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Ovo palimo i tu se ne sme videti da je ikad bila Torcida Zagreb. Ovo će ovde ostati crno. Jer ti si jedno crno. Ti si nula. To ćeš ti videti, pi*ko jedna", čuje se kako govori osoba koja spaljuje tetovažu.

Snimak navodno prikazuje navijače Torcide kako kažnjavaju člana Torcide Zagreb koji je cinkario Bed Blu Bojse, kritikovao sopstvenu navijačku grupu i dopisivao se sa članom Grobara.

Dečaci kradu mobilni telefon

Hooligans.cz, jedan od najpoznatijih veb-sajtova koji prati navijačku scenu, ranije je objavio da su članovi BBB-a nedavno pretukli gorepomenutog člana zagrebačke Torcide i ukrali mu mobilni telefon.

Pretragom mobilnog telefona otkriven je intiman razgovor sa istaknutim članom Grobara, navijačke grupe beogradskog Partizana.

Niz poruka razmenjenih između navijača Torcide i Grobara objavljen je na društvenim mrežama.

Snimak možete pogledati OVDE.

(Kurir.rs/Index.hr)

