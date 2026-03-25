NAVIJAČU PALILI TETOVAŽU TORCIDE NA BUTINI! Uznemirujući snimak širi se na društvenim mrežama: "Ovo će ovde ostati crno, jer ti si jedno crno" (VIDEO)
Uznemirujući video je postao viralan na društvenim mrežama, na kojem se vidi kako jedna osoba pali tetovažu na desnoj nozi druge osobe, koja je u boksericama.
"Pruži nogu, ajde. Znači ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Ovo palimo i tu se ne sme videti da je ikad bila Torcida Zagreb. Ovo će ovde ostati crno. Jer ti si jedno crno. Ti si nula. To ćeš ti videti, pi*ko jedna", čuje se kako govori osoba koja spaljuje tetovažu.
Snimak navodno prikazuje navijače Torcide kako kažnjavaju člana Torcide Zagreb koji je cinkario Bed Blu Bojse, kritikovao sopstvenu navijačku grupu i dopisivao se sa članom Grobara.
Dečaci kradu mobilni telefon
Hooligans.cz, jedan od najpoznatijih veb-sajtova koji prati navijačku scenu, ranije je objavio da su članovi BBB-a nedavno pretukli gorepomenutog člana zagrebačke Torcide i ukrali mu mobilni telefon.
Pretragom mobilnog telefona otkriven je intiman razgovor sa istaknutim članom Grobara, navijačke grupe beogradskog Partizana.
Niz poruka razmenjenih između navijača Torcide i Grobara objavljen je na društvenim mrežama.
(Kurir.rs/Index.hr)