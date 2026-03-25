Policijski službenici Druge policijske stanice u Splitu završili su krivičnu istragu nad muškarcem (72) za koga je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je počinio krivično delo „Neovlašćena trgovina“.

Pretresom objekata na području Splita, policijski službenici su pronašli i oduzeli 45,6 kilograma sitno rezanog duvana, 6.980 kutija različitih marki cigareta, 383 ručno rađene cigarete od sitno rezanog duvana, sve bez kontrolnih markica Ministarstva finansija.

21.jpg
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Policijski službenici su takođe pronašli i oduzeli dve digitalne vage za precizno merenje koje je koristio za merenje duvana i 207 vakuum kesica.

Split duvan
Istragom je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je 72-godišnji muškarac nabavljao duvan i cigarete na ilegalnom tržištu radi dalje preprodaje, koje je skladištio u svom prebivalištu na području Splita, pakovao u manjim količinama radi prodaje, ili preprodavao robu čiji je promet zabranjen ili ograničen.

Protiv 72-godišnjaka biće podneta krivična prijava nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/SlobodnaDalmacija)

Screenshot 2026-03-25 092914.png
Evri novčanik novčanice novac
Draško Stanivuković
Loznica

