U mestu Brod na Kupi kod Delnica pronađeno je ugljenisano telo iza porodične kuće. Policija vrši uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja
Saopštenje
U četvrtak oko 19.40 časova pronađeno je telo na otvorenom prostoru iza porodične kuće u području Broda na Kupi, kod Delnica, saopštila je Policijska uprava Primorsko-goranska.
U saopštenju se navodi da je telo pronađeno u izgorelom stanju, bez dodatnih detalja.
U toku je uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.
Kurir.rs/Novi list, Jutarnji
