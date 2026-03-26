Slušaj vest

Snažan ciklon doneo je drastičnu promenu vremena u Hrvatskoj, pretvarajući prolećne temperature u zimski scenario. Zbog obilnog snega, mećave i orkanskih udara vetra, Gorski kotar i Lika su pod crvenim alarmom, dok je saobraćaj ka primorju potpuno odsečen za teretna vozila.

Haos na putevima i zabrane

Trenutno ne postoji slobodan putni pravac iz unutrašnjosti ka primorju i Istri (i obrnuto) za kamione s prikolicom i tegljače. Glavni koridori, uključujući autoput A6 (Zagreb–Rijeka) i državni put DC3, pod zimskim su uslovima zbog kojih je kretanje teških vozila potpuno obustavljeno.

Ekipe zimskih službi su na terenu, a saobraćaj se na većini deonica odvija usporeno. Vozačima se savetuje maksimalan oprez, obavezno držanje odstojanja i striktno korišćenje zimske opreme, bez koje se nikako ne sme kretati na put.

SRUUK poslao hitna upozorenja građanima

Sistem za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) jutros je poslao SMS poruke građanima Karlovačke, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Upozorenje se odnosi na:

- Obilan sneg i smetove (posebno u planinskim predelima).

- Olujne i orkanske udare vetra (ispod Velebita).

- Mećavu i vijavicu koja će trajati tokom celog dana.

Vremenska prognoza: Od snega do orkanske bure

Danas se očekuje pretežno oblačno i osetno hladnije vreme. Dok u nižim predelima pada kiša, u planinama se stvara debeo snežni pokrivač.