Slušaj vest

Snažno nevreme zahvatilo je Hrvatsku!

Zbog najavljenih izuzetno jakih vetrova, na severu Slovenije izdato je najviše crveno upozorenje, a pojedinačni udari vetra mogli bi dostići i do 140 kilometara na sat, upozorava slovenačka meteorološka agencija ARSO.

Očekuje se padanje drveća, oštećenje krovova, kao i nestanak saobraćaja i struje. Problemi su već počeli, vetar već kida krovove i lomi drveće u nekim područjima.

Sneg u Hrvatskoj

Na Plitvičkim jezerima pada sneg.

Civilna zaštita je u punoj pripravnosti, a za najugroženija područja najavljeno je aktiviranje sistema upozoravanja SI-ALARM.

Jaka oluja je i u Rijeci, dve osobe su povređene. Vetar je oduvao velike kontejnere sa pristaništa u more.

Zbog jake bure koja duva u Rijeci od ranog jutra, dve osobe su povređene usled padova, a vatrogasci Primorsko-goranske županije imali su 19 intervencija na uklanjanju prepreka u saobraćaju, oborenih grana i drveća.

Vetar je oborio veliko drvo u Čakovcu u Parku Zrinskih, javlja eMeđimurje. Drvo je palo i na put u obližnjem Palinovcu.

Jak vetar pravi haos i u Zagrebu.

Obalska straža spasila teško ranjenog muškarca sa Visa, nakon uragana na jugu

Pripadnici Obalske straže Hrvatske mornarice danas su u izuzetno teškim vremenskim uslovima prevezli teško povređenog muškarca sa Visa u Split, saopštilo je Ministarstvo odbrane.