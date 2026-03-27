U hrvatskoj prestonici Zagrebune rade semafori, vetar je odneo krov sa jedne zgrade i oborio drveće. Prema aplikacijama za merenje temperature, u 6 sati ujutru osećaj hladnoće je bio jednak -8 stepeni celzijusa.

Nastava otkazana u zagrebačkim srednjim i osnovnim školama

Grad Zagreb je saopštio da danas neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama.

Zbog opasnih vremenskih uslova izazvanih olujnim vetrovima sa udarima uraganske jačine, a radi zaštite bezbednosti učenika u saobraćaju, danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Odluku su doneli Grad Zagreb i Ministarstvo nauke, obrazovanja i omladine.

Jaki vetrovi duvaju i u priobalnom području, a zabrane su na snazi za određene grupe vozila. Zbog snega i zimskih uslova za vožnju u Gorskom Kotaru i Lici, postoje ograničenja za kamione sa prikolicama i tegljače sa poluprikolicama.

Autoput A1 zatvoren za sva vozila

Zbog uraganskih vetrova, autoput A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvoren je za sve grupe vozila, izvestio je HAK oko 23:30 sati.

Nema slobodnog putnog pravca za kamione sa prikolicama i tegljače sa poluprikolicama iz unutrašnjeg pravca prema hrvatskom primorju i Dalmaciji i obrnuto, zbog zimskih uslova na autoputu A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnom putu DC3 kroz Gorski Kotar, autoputu A1 između Ogulina i čvora Rovanjska i DC1 kroz Liku.

Nema slobodnih mesta na odmorištima gde su kamioni isključeni, a vozačima se savetuje da ne kreću na put dok nemaju informacije da su putevi otvoreni i prohodni.

DHMZ: Udari vetra u zagrebačkoj regiji do 90 km/h



Jak do olujni severni i severoistočni vetar, posebno tokom noći i jutra, mogući su, a sa udarima uraganske snage očekuju se u zagrebačkoj regiji. Najjači udari vetra dostizaće i do 90 km/h, javio je DHMZ.