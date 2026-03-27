"U ZAGREBU SE DEŠAVA NEŠTO NEUOBIČAJENO, POSTOJE VELIKI RIZICI" Hitno se oglasili iz DHMZ: Popaljeni crveni alarmi, HAOS tek dolazi! (VIDEO/FOTO)
Zamenica generalnog direktora Državnog hidrometeorološkog zavoda, Petra Mikuš Jurković, govorila je o trenutnoj situaciji i šta očekuje Hrvatsku tokom dana.
- Za petak su na snazi brojna upozorenja na opasne vremenske pojave.
Crveno upozorenje najvišeg stepena znači da je vreme izuzetno opasno.
Izdato je za područje Zagreba zbog olujnih severnih i severoistočnih vetrova, rekla je.
Rekla je da su u Zagrebu zabeleženi i orkanski vetrovi.
- Udari vetra od juče popodne povremeno su prelazili 90 km na sat. Uraganski vetrovi od oko 120 km na sat izmereni su i na automatskoj dalekovodi Sokolovac u Zagrebu. Olujni vetrovi će nastaviti da duvaju tokom celog dana danas, a u subotu se očekuje značajno slabljenje, ali i dalje uz žuto upozorenje - dodala je.
Tvrdi da je ovakvo vreme neobično.
- Ovako dugotrajni, jaki i olujni vetrovi na području Zagreba su neobični, a glavni grad je dodatno osetljiv na takve pojave zbog svoje složene infrastrukture. Stoga, ova situacija zahteva odgovorno i oprezno ponašanje, jer postoji značajan rizik po ličnu bezbednost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih otpadaka. Pored toga, izdato je crveno upozorenje za gospićki kraj zbog obilnih snežnih padavina, mećava i udara vetra, a za riječki kraj zbog olujne bure sa udarima uraganske snage, lokalno prelazećih 130 km na sat, rekla je Mikuš Jurković.
Ona moli građane da budu oprezni.
Obline snežne padavine širom Hrvatske
Kombinacija obilnih snežnih padavina i olujnih vetrova značajno otežava saobraćaj, pa se građanima savetuje da odlože putovanje kroz Gorsku Hrvatsku.
Zbog obilnih i vlažnih snegova moguća su oštećenja infrastrukture i drveća, kao i prekidi u snabdevanju električnom energijom.
- Zbog veoma nepovoljne vremenske situacije, molimo vas da se redovno informišete i pratite prognoze i upozorenja na meteo.hr, i obavezno sledite savete nadležnih službi - zaključila je.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)