Slušaj vest

Snežna mećava je jutros na Sljemenu, a sljemenski put je zatvoren zbog otežanih uslova.

Veliki deo Medvednice je ostao bez struje, a pristup određenim objektima je trenutno nemoguć, piše HRT, prenosi Index.

Zbog mećave, neki ljudi su odsečeni, bez grejanja i osnovnih uslova za život.

Očekuje se da će intervencije vatrogasaca, zimskih službi i HEP-a sanirati posledice nevremena i omogućiti pristup najugroženijim područjima.

Jaki vetrovi u Zagrebu

Jaki vetrovi su duvali celu noć u Zagrebu, a duvaju i jutros.

Drveće je oboreno, a krovovi su odneti širom zagrebačkih naselja.

Jaki vetrovi duvaju i u priobalnim područjima, a ograničenja su na snazi za određene grupe vozila. Zbog snega i zimskih uslova za vožnju, postoje ograničenja za kamione sa prikolicama i tegljače sa poluprikolicama u Gorskom Kotaru i Lici.

(Kurir.rs/Index.hr)

Ne propustiteHrvatska"U ZAGREBU SE DEŠAVA NEŠTO NEUOBIČAJENO, POSTOJE VELIKI RIZICI" Hitno se oglasili iz DHMZ: Popaljeni crveni alarmi, HAOS tek dolazi! (VIDEO/FOTO)
Zagreb oluja (3).jpg
HrvatskaSNAŽNO NEVREME PARALISALO HRVATSKU! Otkazana nastava u školama, autoput A1 zatvoren za sva vozila! Vetar čupa krovove i obara drveće, ZAVEJAO sneg (FOTO/VIDEO)
sneg zagreb hrvatska (1).jpg
HrvatskaVOZ IZLETEO IZ ŠINA, IMA POVREĐENIH! Užas kod Bjelovara, drvo palo na prugu, a unda je usledio UDARAC!
profimedia0892576940.jpg