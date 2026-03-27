SNEŽNA MEĆAVA GUTA SLJEMEN! Smetovi zavejali puteve, ljudi ostali ODSEČENI, nema struje ni grejanja (VIDEO)
Snežna mećava je jutros na Sljemenu, a sljemenski put je zatvoren zbog otežanih uslova.
Veliki deo Medvednice je ostao bez struje, a pristup određenim objektima je trenutno nemoguć, piše HRT, prenosi Index.
Zbog mećave, neki ljudi su odsečeni, bez grejanja i osnovnih uslova za život.
Očekuje se da će intervencije vatrogasaca, zimskih službi i HEP-a sanirati posledice nevremena i omogućiti pristup najugroženijim područjima.
Jaki vetrovi u Zagrebu
Jaki vetrovi su duvali celu noć u Zagrebu, a duvaju i jutros.
Drveće je oboreno, a krovovi su odneti širom zagrebačkih naselja.
Jaki vetrovi duvaju i u priobalnim područjima, a ograničenja su na snazi za određene grupe vozila. Zbog snega i zimskih uslova za vožnju, postoje ograničenja za kamione sa prikolicama i tegljače sa poluprikolicama u Gorskom Kotaru i Lici.
