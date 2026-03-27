Snežna mećava je jutros na Sljemenu, a sljemenski put je zatvoren zbog otežanih uslova.

Veliki deo Medvednice je ostao bez struje, a pristup određenim objektima je trenutno nemoguć, piše HRT, prenosi Index.

Zbog mećave, neki ljudi su odsečeni, bez grejanja i osnovnih uslova za život.

Očekuje se da će intervencije vatrogasaca, zimskih službi i HEP-a sanirati posledice nevremena i omogućiti pristup najugroženijim područjima.

Jaki vetrovi u Zagrebu

Jaki vetrovi su duvali celu noć u Zagrebu, a duvaju i jutros.

Drveće je oboreno, a krovovi su odneti širom zagrebačkih naselja.