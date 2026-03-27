On se javio redakciji Jutarnjeg lista i objasnio je šta se dogodilo tokom stravičnog nevremena koje hara Hrvatskom.

- Dogodilo se u Vinogradskoj ulici blizu kružnog toka. Išao sam na posao i odjednom sam čuo kako metalna ograda udara o zemlju. Pogledao sam gore i video je kako juri ka meni. Bilo je strašno - rekao je Franjo Plenar, vozač u bolnici Sestara milosrdnica.

Video je snimljen kamerom na tabli automobila koji je u tom trenutku prolazio ulicom, u petak oko 6:50 ujutru.

Franjo kaže da celog života vozi motocikle, tako da ima dobre reflekse. Na snimku se vidi kako ograda juri ka njemu velikom brzinom dok je nosi vetar, a on je odmah pojurio da se skloni iza automobila, a zatim je potrčao na drugu stranu ulice. Ograda je završila tačno tamo gde je Franjo stajao samo nekoliko sekundi ranije.

- Neko bi se možda ukopao. Video sam ogradu tek kada je bila u vazduhu. Sakrio sam se iza auta jer je taj lim mogao da mi odseče glavu. Tek kasnije sam sa snimka video da je ograda već bila na podu, da je već bila otkinuta - objašnjava nam.

Kaže da nije ni znao da je incident snimljen.

Kada je došao na posao, supruga mu je poslala snimak koji je videla na društvenim mrežama da ga upozori na situaciju koja se dogodila u blizini njegovog radnog mesta.

- Rekao sam joj: "Pogledaj bolje ko je na snimku". Mislila je da se šalim, i malo je falilo da poginem - uz smeh kaže Plenar.

Dodaje da je njegova supruga bila u šoku kada je saznala da je ozbiljan, ali i da su na poslu zbijali šale na račun snimka.