Nevremenije zaobišlo ni zagrebačko groblje Mirogoj, gde je vetar srušio brojna stabla i naneo štetu grobovima.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvestio je da je u nevremenu u glavnom gradu lakše povređeno nekoliko osoba, a u Zagrebačkoj županiji jedna teže, ali nije u životnoj opasnosti, te je pozvao Zagrepčane da zbog snažnog nevremena, ako ne moraju, ne izlaze.

- Pozivam građane, ako ne moraju, da ne budu vani, na otvorenom prostoru - rekao je Tomašević na vanrednoj konferenciji za novinare.

- Mogu im pasti odlomljene grane stabala, predmeti nošeni vetrom - kazao je.

Gradonačelnik je izvestio da su noćas u Zagrebu izmereni udari vetra jači od 100 kilometara na sat, a jutro u 6 sati na Črnomercu i 120 kilometara na sat.

