Slušaj vest

Sinoć, po prijavi MUP-a, Stanica Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS) Ogulin pokrenula je potragu za porodicom sa kojom nije bilo moguće uspostaviti kontakt na području između Like i Plaškog, pod uslovima crvene meteo uzbune.

Porodicu čine dve odrasle osobe i četvoro dece.

U akciji je učestvovalo 14 pripadnika HGSS-a, koji su se, uz pomoć zimskih službi, probijali kroz sneg i brojne prepreke iz dva pravca.

Vozilo porodice je pronađeno zaglavljeno u snegu, nakon čega su svi odmah zbrinuti i bezbedno prevezeni na toplo mesto.

Zahvaljujući brzoj reakciji i odličnoj koordinaciji svih uključenih, akcija je uspešno završena tokom noći.

Posebna zahvalnost ide zaposlenima u firmi Kušanić i gospodinu Pavličiću, koji su čistili veći deo puta snegorazdama, saopštio je HGSS.

Potraga za porodicom koja je ostala zaglavljena na potezu Lika - Plaško Foto: Facebook/HGSS Stanica Ogulin

Evo kako su sve opisali:

"Rođaci nisu znali gde se nalaze"

Sinoć, uveče, dobili smo poziv od Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema prijavi, radi se o ženi i četvoro dece sa kojima rođaci nisu mogli da uspostave kontakt. Porodica se vozila iz Like ka Plaškom, kroz slabo naseljeno područje, u mestima bez mobilnog signala. Rođaci nisu znali gde bi porodica mogla da se nalazi.

Nešto posle 21 čas, upućen je poziv članovima stanice, od kojih je 14 brzo reagovalo.

S obzirom na samu prijavu i veoma lošu vremensku prognozu, brzo smo preduzeli akciju. U razgovoru sa vozačima snegočistača saznali smo da je automobil viđen na putu Dabar - Lička Jesenica, pa smo usmerili napore na to područje.

Dva vozila su krenula sa stanice, a plan je bio da se pretraga vrši iz dva pravca.

Jedna ekipa se kretala iz pravca Križpolja. Pored snega, usporavala su nas i brojna oborena stabla koja su blokirala put. S obzirom da nismo od juče, u autu je bila motorka pa smo zastoj brzo rešili.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo zaposlenima kompanije Kušanić koji su nam priskočili u pomoć sa snegočisticom!

Druga ekipa se kretala, tj. probijala se, iz pravca Ličke Jesenice. Dubok sneg i udari vetra su im takođe pravili probleme, a bez pomoći snegočistice gospodina Pavličića, ne bi uspeli da se probiju tako visoko.

Ostavljeni u snegu bez goriva

Konačno smo stigli do vozila, koje je ostalo u snegu, a malo pre dolaska spasilaca, takođe bez goriva.

Spasioci su odmah ugrejali porodicu (muškarca, ženu i četvoro male dece), prebacili ih u Defender stanice i spustili na ravnicu.

Zahvaljujući našoj brzoj akciji i odličnoj koordinaciji sa zimskim službama, operacija je uspešno završena u 1:30, a spasioci su se vratili u stanicu.