Putnici i osoblje voza koji je danas u 14:45 krenuo iz Bjelovara za Zagreb naišli su na neočekivanu prepreku samo nekoliko kilometara od početne tačke.

U šumovitom području blizu mesta Klokočevac, drvo je palo na prugu blokirajući put i primoravajući voz da se zaustavi, piše Bjelovar.live.

Brza akcija na prugama

Umesto dugog čekanja i zastoja, nekoliko ljudi je izašlo iz voza i brzo se organizovalo.

Zajedno su radili na uklanjanju dva drveta koja su blokirala pruge.