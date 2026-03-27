VOZ KRENUO IZ BJELOVARA ZA ZAGREB, PA NAIŠAO NA NEOČEKIVANU PREPREKU: Usledila munjevita akcija putnika
Putnici i osoblje voza koji je danas u 14:45 krenuo iz Bjelovara za Zagreb naišli su na neočekivanu prepreku samo nekoliko kilometara od početne tačke.
U šumovitom području blizu mesta Klokočevac, drvo je palo na prugu blokirajući put i primoravajući voz da se zaustavi, piše Bjelovar.live.
Brza akcija na prugama
Umesto dugog čekanja i zastoja, nekoliko ljudi je izašlo iz voza i brzo se organizovalo.
Zajedno su radili na uklanjanju dva drveta koja su blokirala pruge.
Čitava akcija je trajala samo desetak minuta, nakon čega je voz mogao da nastavi putovanje ka Zagrebu bez daljih poteškoća.
(Kurir.rs/Bjelovar.live/Foto:Ilustracija)
