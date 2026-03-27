Slušaj vest

Putnici i osoblje voza koji je danas u 14:45 krenuo iz Bjelovara za Zagreb naišli su na neočekivanu prepreku samo nekoliko kilometara od početne tačke.

U šumovitom području blizu mesta Klokočevac, drvo je palo na prugu blokirajući put i primoravajući voz da se zaustavi, piše Bjelovar.live.

Brza akcija na prugama

Umesto dugog čekanja i zastoja, nekoliko ljudi je izašlo iz voza i brzo se organizovalo.

Zajedno su radili na uklanjanju dva drveta koja su blokirala pruge.

Čitava akcija je trajala samo desetak minuta, nakon čega je voz mogao da nastavi putovanje ka Zagrebu bez daljih poteškoća.

(Kurir.rs/Bjelovar.live/Foto:Ilustracija)

Ne propustiteHrvatskaPORODICU SA ČETVORO MALE DECE ZAVEJALA MEĆAVA! Ostali zaglavljeni u smetovima, pokrenuta DRAMATIČNA AKCIJA SPASAVANJA (FOTO)
Potraga za porodicom Lika Plaško.jpg
HrvatskaHOROR SNIMAK IZ ZAGREBA, VETAR PODIGAO LIM I ZAMALO ČOVEKU ODSEKAO GLAVU! Šok scene iz Hrvatske, nevreme izazvalo HAOS: Oglasio se on, ovo ga je SPASILO (VIDEO)
Zagreb oluja nevreme snimak
HrvatskaSNEŽNA MEĆAVA GUTA SLJEMEN! Smetovi zavejali puteve, ljudi ostali ODSEČENI, nema struje ni grejanja (VIDEO)
Sljemen mećava.jpg
Hrvatska"U ZAGREBU SE DEŠAVA NEŠTO NEUOBIČAJENO, POSTOJE VELIKI RIZICI" Hitno se oglasili iz DHMZ: Popaljeni crveni alarmi, HAOS tek dolazi! (VIDEO/FOTO)
Zagreb oluja (3).jpg