Jaka mećava zahvatila je područje Plitvičkih jezera u Hrvatskoj, pa je sneg tokom noći i jutra gotovo potpuno zatrpao taj predeo.

Prema dostupnim informacijama s terena, situacija je izuzetno teška – putevi su neprohodni, a brojna vozila ostala su zatrpana u snegu.

Mećava, praćena olujnim vetrom, ne prestaje već satima, a kako piše na društvenim mrežama – sneg je na Plitvičkim jezerima dostigao visinu od jednog metra.

Jak vetar koji duva pogoršava uslove i stvara visoke snežne nanose na Plitvičkim jezerima.