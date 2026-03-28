Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvestio je da su udari vetra iznad 115 km/h, poput onog zabeleženog 27. marta u Zagrebu (120,6 km/h na stanici Sokolovac), izuzetno retki i očekuju se u proseku ređe od jednom u 100 godina.

Tokom tog nevremena prosečna brzina vetra iznosila je oko 55 km/h, dok su jaki do uraganski udari zabeleženi i na drugim lokacijama, poput Maksimira (96,1 km/h) i Lisičina (101,9 km/h).

Rekord star više od 15 godina

Na stanici Zagreb-Maksimir prethodni rekord iznosio je 94 km/h iz jula 2008. godine.

Analiza podataka od 2010. do 2024. pokazuje da se udari vetra veći od 90 km/h javljaju otprilike jednom u 10 godina, oko 100 km/h jednom u 25 godina, dok su vrednosti iznad 115 km/h izuzetno retke i javljaju se u periodima dužim od jednog veka.

Razlike u merenjima između senzora

Zabeležene su i primetne razlike u merenjima između senzora koji su udaljeni svega nekoliko desetina metara, što potvrđuje da su udari vetra prostorno i vremenski vrlo promenljivi i da mogu značajno varirati čak i na malim udaljenostima.

DHMZ napominje da su podaci još uvek preliminarni i da će konačna procena biti doneta nakon detaljne analize i validacije u skladu sa standardima Svetske meteorološke organizacije.

U novijem periodu (2010–2024) zabeležena su dva udara vetra uraganske snage, 2014. i 2023. godine, oba tokom letnjih oluja.

Na stanici Zagreb-Grič maksimalan udar vetra iznosio je 109 km/h (2017), ali se ti podaci ne mogu direktno upoređivati sa novijim merenjima zbog različitih uslova merenja.

Velika materijalna šteta u Zagrebu

Jak vetar duvao je celu noć u Zagrebu, a duva i danas.

Širom zagrebačkih naselja oborena su stabla, a ima i oštećenih krovova. Nastava u školama je otkazana.

Meteorološkinja DHMZ-a najavila je novo pogoršanje vremena već u utorak.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je građanima Zagreba da ne napuštaju domove.

Sam Tomašević izjavio je da je u oluji oštećeno 39 vrtića i 43 škole, od čega tri značajnije.

Vetar već dva dana ruši stabla i nosi krovove po glavnom gradu.

Nekoliko ljudi je povređeno, od kojih jedna osoba teže. Velika šteta pričinjena je i na groblju Mirogoj, kao i na Draženovom domu na Trešnjevci.

U Lici je oko hiljadu domaćinstava i dalje bez struje, a neka sela su odsečena.

Mnogi ljudi ostali su zaglavljeni u smetovima na putevima.

Snažan vetar pravi probleme u saobraćaju širom Hrvatske.

Šef zagrebačkih vatrogasaca upozorio je juče da će danas biti „Dan D“ i da predstoji još mnogo posla.

Ne propustiteHrvatskaBUKNUO POŽAR U DRVENOJ KUĆI, IMA MRTVIH! Horor scena u mestu Pavučnjak u Hrvatskoj, jedna osoba povređena!
HrvatskaPORODICU SA ČETVORO MALE DECE ZAVEJALA MEĆAVA! Ostali zaglavljeni u smetovima, pokrenuta DRAMATIČNA AKCIJA SPASAVANJA (FOTO)
HrvatskaSNEŽNA MEĆAVA GUTA SLJEMEN! Smetovi zavejali puteve, ljudi ostali ODSEČENI, nema struje ni grejanja (VIDEO)
Hrvatska"U ZAGREBU SE DEŠAVA NEŠTO NEUOBIČAJENO, POSTOJE VELIKI RIZICI" Hitno se oglasili iz DHMZ: Popaljeni crveni alarmi, HAOS tek dolazi! (VIDEO/FOTO)
