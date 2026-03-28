Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvestio je da su udari vetra iznad 115 km/h, poput onog zabeleženog 27. marta u Zagrebu (120,6 km/h na stanici Sokolovac), izuzetno retki i očekuju se u proseku ređe od jednom u 100 godina.

Tokom tog nevremena prosečna brzina vetra iznosila je oko 55 km/h, dok su jaki do uraganski udari zabeleženi i na drugim lokacijama, poput Maksimira (96,1 km/h) i Lisičina (101,9 km/h).

Rekord star više od 15 godina

Na stanici Zagreb-Maksimir prethodni rekord iznosio je 94 km/h iz jula 2008. godine.

Analiza podataka od 2010. do 2024. pokazuje da se udari vetra veći od 90 km/h javljaju otprilike jednom u 10 godina, oko 100 km/h jednom u 25 godina, dok su vrednosti iznad 115 km/h izuzetno retke i javljaju se u periodima dužim od jednog veka.

Razlike u merenjima između senzora

Zabeležene su i primetne razlike u merenjima između senzora koji su udaljeni svega nekoliko desetina metara, što potvrđuje da su udari vetra prostorno i vremenski vrlo promenljivi i da mogu značajno varirati čak i na malim udaljenostima.

DHMZ napominje da su podaci još uvek preliminarni i da će konačna procena biti doneta nakon detaljne analize i validacije u skladu sa standardima Svetske meteorološke organizacije.

U novijem periodu (2010–2024) zabeležena su dva udara vetra uraganske snage, 2014. i 2023. godine, oba tokom letnjih oluja.

Na stanici Zagreb-Grič maksimalan udar vetra iznosio je 109 km/h (2017), ali se ti podaci ne mogu direktno upoređivati sa novijim merenjima zbog različitih uslova merenja.

Velika materijalna šteta u Zagrebu

Jak vetar duvao je celu noć u Zagrebu, a duva i danas.

Širom zagrebačkih naselja oborena su stabla, a ima i oštećenih krovova. Nastava u školama je otkazana.

Meteorološkinja DHMZ-a najavila je novo pogoršanje vremena već u utorak.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je građanima Zagreba da ne napuštaju domove.

Sam Tomašević izjavio je da je u oluji oštećeno 39 vrtića i 43 škole, od čega tri značajnije.

Vetar već dva dana ruši stabla i nosi krovove po glavnom gradu.

Nekoliko ljudi je povređeno, od kojih jedna osoba teže. Velika šteta pričinjena je i na groblju Mirogoj, kao i na Draženovom domu na Trešnjevci.

U Lici je oko hiljadu domaćinstava i dalje bez struje, a neka sela su odsečena.

Mnogi ljudi ostali su zaglavljeni u smetovima na putevima.

Snažan vetar pravi probleme u saobraćaju širom Hrvatske.