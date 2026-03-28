Američki nosač aviona "USS Džerald R. Ford", najveći ratni brod ikada izgrađen, stigao je u Split na planiranu posetu i održavanje, objavila je u subotu američka ambasada u Hrvatskoj.

„Tokom svoje posete, USS GERALD R. FORD će biti domaćin lokalnim zvaničnicima i ključnim liderima kako bi potvrdio snažan i trajan savez između Sjedinjenih Država i Hrvatske“, saopštila je ambasada, opisujući odnose između dve zemlje kao bliske, a Hrvatsku kao „vrednog saveznika i prijatelja NATO-a“.

Američki nosač aviona "USS Džerald R. Ford" uplovio u Split Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Jedinice američke mornarice često posećuju Hrvatsku radi popravki i zajedničkih vežbi, dodala je ambasada.

„Poseta pruža posadi važnu priliku da uživa u bogatoj kulturi i prirodnim lepotama Hrvatske, a Sjedinjenim Državama dodatnu priliku da se angažuju sa ključnim saveznikom i ojačaju odnose SAD i Hrvatske, utemeljene u zajedničkim vrednostima i bezbednosnim interesima“, saopštila je američka ambasada.

Prvi put bio u Splitu 2023.

Nosač aviona je poslednji put bio u Splitu u oktobru 2025. godine, a prvi put u junu 2023. godine.

Ovog puta neće biti organizovane posete brodu za novinare.

Dolazak američkog nosača aviona u Split je deo planirane posete splitskoj luci i održavanju.

Karakteristike nosača aviona

Reč je o nosaču aviona dužine 333 metra, širine trupa 41 metar i širine letne palube 78 metara.

Izgradnja je koštala 12,8 milijardi dolara, a dodatnih 4,7 milijardi je potrošeno na istraživanje i razvoj.

Njegov gaz je 15 metara i može da nosi 75 aviona.

Pored avijacijskog osoblja, posadu čini 4.500 članova.

Brod nosi najsavremenije lovce sa nosača aviona, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, izviđačke i avione za rano upozoravanje E-2D Advanced Hawkeye, pomorske jurišne avione za protivelektronsko ratovanje EA-18G Growler i višenamenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letelica.

"USS Džerald R. Ford", američki nosač aviona i najveći ratni brod na svetu Foto: Shutterstock

USS Džerald R. Ford, označen kao CVN 78, je prvi novi nosač aviona projektovan u više od 40 godina i projektovan je tako da ima fleksibilnost za rad sa budućim generacijama aviona.