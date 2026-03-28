Olujni vetar prevrnuo je kamion na putu u Hrvatskoj.

Prema informacijama iz policije, do nesreće je došlo kada je vetar zahvatio vozilo i destabilizovao prikolicu.

Nema informacija o povređenim osobama, a na vozilu i prikolici nastala je materijalna šteta.

Na raskrsnici kod Orehovice usled snažnog bočnog udara vetra prevrnula se prikolica jednog kamiona, piše eMeđimurje.hr.

Na teren je izašla policija koja je obavila uviđaj i regulisala saobraćaj na tom delu puta, a zbog nesreće se vozilo otežano.

Nadležne službe apelovale su na vozače da u ovakvim vremenskim uslovima smanje brzinu i prilagode vožnju kako bi izbegli slične situacije.

Snažno nevreme pogodilo Hrvatsku

Hrvatsku je proteklih dana bila na udaru snažnog nevremena, tokom kojeg su snažni udari vetra obarali drveće i pravili materijalnu štetu u naseljenim mestima.

