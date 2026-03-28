SNAŽAN VETAR UDARIO U KAMION, PRIKOLICA SE PREVRNULA! Jeziv snimak iz Hrvatske (VIDEO)
Olujni vetar prevrnuo je kamion na putu u Hrvatskoj.
Prema informacijama iz policije, do nesreće je došlo kada je vetar zahvatio vozilo i destabilizovao prikolicu.
Nema informacija o povređenim osobama, a na vozilu i prikolici nastala je materijalna šteta.
Na raskrsnici kod Orehovice usled snažnog bočnog udara vetra prevrnula se prikolica jednog kamiona, piše eMeđimurje.hr.
Na teren je izašla policija koja je obavila uviđaj i regulisala saobraćaj na tom delu puta, a zbog nesreće se vozilo otežano.
Nadležne službe apelovale su na vozače da u ovakvim vremenskim uslovima smanje brzinu i prilagode vožnju kako bi izbegli slične situacije.
Snažno nevreme pogodilo Hrvatsku
Hrvatsku je proteklih dana bila na udaru snažnog nevremena, tokom kojeg su snažni udari vetra obarali drveće i pravili materijalnu štetu u naseljenim mestima.
Nevremenije zaobišlo ni zagrebačko groblje Mirogoj, gde je vetar srušio brojna stabla i naneo štetu grobovima, o tome možete pročitati OVDE.
Kako je spasena porodica sa četvoro male dece, koaj je ostala zavejana u snegu, možete pročitati OVDE.
(Kurir.rs/Nportal)