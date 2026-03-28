RENATA NA METI USTAŠA! Kod Rijeke na svakom koraku ZALEPLJENE poruke protiv profesorke koja je Tompsona nazvala "kukavicom" (FOTO/VIDEO)
Meštane Kostrene ove nedelje šokirale su poruke mržnje. Nepoznati počinioci oblepili su saobraćajne znakove i druge javne površine nalepnicama sa uvredama usmerenim protiv kostrenske profesorke Renate Kolombo, čiji su istupi protiv jačanja ekstremizma i govora mržnje u društvu privukli veliku pažnju javnosti na društvenim mrežama. Na nalepnicama se, pored uvreda, nalazi i njena fotografija, piše Novi list. Na nalepnicama je pisalo: "Renata izrod", uz precrtani komunistički simbol - srp i čekić.
Slučaj prijavljen policiji
Kolombo je pozvala meštane da fotografišu nalepnice i zabeleže njihove lokacije kako bi pomogli u utvrđivanju počinilaca koji stoje iza širenja uvredljivog sadržaja, koji implicitno poziva na nasilje.
- Naravno da nije prijatno videti tako nešto. Ovde je reč o kršenju zakona, neovlašćenom korišćenju moje fotografije i krivičnom delu podsticanja na mržnju i nasilje. Slučaj sam prijavila policiji i preduzeću sve što mogu da pravnim putem stanem tome na kraj - izjavila je Kolombo.
- Ako ne reagujemo na ovakve pojave, pomeramo granice, normalizujemo takve stvari i podstičemo druge da čine isto. Mora se poslati poruka da se to ne može raditi bez posledica - naglasila je, dodajući da su nalepnice sličnog sadržaja primećene i u centru Rijekepre nekoliko nedelja.
Istakla je da sada čeka reakciju policije i da dobija podršku brojnih građana koji ne žele takve pojave u svojoj sredini.
"Čim osudite govor mržnje, počinje javni linč"
- To dovoljno govori o atmosferi u kojoj živimo. Čim iznesete svoje mišljenje i progovorite protiv govora mržnje i ekstremizma, na vas kreće javni linč i etiketiranje - ocenila je Kolombo.
- Tu nema protivargumenata, a živimo u ustavno uređenoj, demokratskoj zemlji gde bismo trebali da se borimo argumentima i smislenom raspravom, a ne stavljanjem meta na čelo. To na kraju stvara atmosferu u kojoj se ljudi autocenzurišu - smatra ona.
Aktivizam i politički angažman
Renata Kolombo, koja je na poslednjim lokalnim izborima bila kandidatkinja "Radnički front" za županijsku skupštinu, poslednjih meseci aktivno upozorava na uništavanje javne i privatne imovine ispisivanjem poruka mržnje i proustaških grafita u Kostreni i Rijeci.
Kritika na račun Marka Perkovića Tompsona
U svom otvorenom pismu prozvala je i pevača Marka Perkovića Tompsonazbog, kako je navela, promovisanja ustaštva i povezivanja poraženih nacističkih saradnika iz Drugog svetskog rata sa Domovinskim ratom, nazvavši ga kukavicom.
- Treba preduzeti sve zakonske i institucionalne mere kako bi se zaštitio javni prostor i jasno reklo: "U Kostreni NEMA mesta za mržnju, fašističku simboliku i zastrašivanje". Kostrena i Rijeka izgrađene su na antifašističkim temeljima i ideji suživota. Ako to zaboravimo ili relativizujemo, ne vređamo samo prošlost i žrtve koje su nam omogućile slobodu, već ugrožavamo i sadašnjost i budućnost ljudi koji ovde žive - napisala je tada Kolombo.
Govor na Noćnom maršu
Kolombo se istakla i govorom na riječkom Noćnom maršu povodom IMeđunarodnog dana žena, u kojem je poručila da porast nasilja u društvu pokazuje da antifašizam nije samo tema iz istorijskih knjiga, već i savremena borba.
- Ekstremističke ideologije ne podnose žene koje govore i često pribegavaju fizičkoj i verbalnoj agresiji nad slabijima. Umesto da se osude nasilje i zastrašivanje, poručuje im se da budu tiše, ali žene danas više ne pristaju na takvu ulogu - rekla je na skupu održanom 8. marta.
