TRESLO SE TLO U HRVATSKOJ: Detektovan potres jačine 3,2 stepena Rihtera u blizini Splita
Zemljotres jačine 3.2 stepena Rihtera zabeležen je večeras oko 22 časa, u Hrvatskoj.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 44.0965 i dužine 15.7951, odnodno na 83 km od Splita i 23 km od Gračaca.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.
Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima. Nadležne službe prate situaciju.
