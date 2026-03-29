Zemljotres jačine 3.2 stepena Rihtera zabeležen je večeras oko 22 časa, u Hrvatskoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 44.0965 i dužine 15.7951, odnodno na 83 km od Splita i 23 km od Gračaca.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima. Nadležne službe prate situaciju.

