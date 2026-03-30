Nakon kratkog perioda zatišja, u Hrvatsku stiže novo pogoršanje vremena.

Zbog bure, za danas je za veći deo obale proglašeno žuto meteoupozorenje.

Za sutra je veći deo Hrvatske pod žutim upozorenjem, dok je za Istru, Kvarner i područje Velebita proglašeno narandžasto meteoupozorenje.

Upozorenja se nastavljaju i u sredu, kada je veći deo zemlje takođe pod žutim upozorenjem, dok je za veći deo obale izdato narandžasto meteoupozorenje, a za more na Kvarneru proglašeno crveno meteoupozorenje.

Sutra pogoršanje u celoj zemlji, biće vetra, kiše i snega

Uglavnom oblačno u celoj unutrašnjosti, ima i kiše, posebno prema istoku zemlje.

Bura duva uz obalu, podno Velebita sa olujnim i orkanskim udarima, pa postoje ograničenja u saobraćaju.

More je uglavnom vedro.

Kasnije u ponedeljak, oblačnost bi trebalo da se poveća i na Jadranu, sa malo kiše ili pljuska, najverovatnije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U unutrašnjosti i tokom celog dana lokalne padavine, u planinama još uvek može biti snega.

Utorak će uglavnom biti obeležen umereno do pretežno oblačnim i relativno vetrovitim vremenom.

U Dalmaciji treba očekivati kišu i pljuskove, mestimično izraženije, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti susnežice i snega.

U ostatku unutrašnjosti lokalno su moguće slabe padavine popodne, a severni vetar će takođe ojačati, uz lokalno duvanje severnog i severoistočnog vetra i olujne udare.

U sredu takođe treba očekivati vetrovite uslove, kišu i sneg, prvenstveno u Gorskoj Hrvatskoj.

Padavine su verovatnije na moru u Dalmaciji.

Nestabilan drugi deo nedelje, ali suv i topliji vikend

Nestabilno vreme će se nastaviti i u drugom delu radne nedelje.

U četvrtak će lokalne padavine biti uglavnom na jugu, u unutrašnjosti u planinama i na istoku, slično kao u petak, biće to retke padavine. Vetar će postepeno slabiti.