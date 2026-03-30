U šumskom predelu Paovo, nedaleko od mesta Soljani, u nedelju 29. marta pronađena su tela dvojice nepoznatih muškaraca bez dokumenata.

Prema prvim sumnjama, moglo bi se raditi o migrantimakoji su umrli usled smrzavanja, izvestilo je Županijsko državno tužilaštvo u Vukovaru, prenosi DORH.

Državno tužilaštvo naložilo je policijskim istražiteljima PU vukovarsko-srijemske sprovođenje uviđaja na mestu pronalaska tela.

Nakon završenog uviđaja, tela su prevezena na Odeljenje patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru, gde će se obaviti obdukcija. Policiji je takođe naloženo sprovođenje ispitivanja kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti događaja.

(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Ilustracija)

