U subotu oko 22 časa, 59-godišnji policajac van službe teško je povređen u kafiću u samom centru Splita, javlja Dalmatinski portal.

Tridesetpetogodišnji muškarac, kome je kasnije izmerena koncentracija alkohola u krvi veća od dva promila, udario je policajca pesnicom u glavu.

Policajac je završio u bolnici sa prelomom vilice i operisan je.

Napadač je uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku.

Branio se rekavši da je bio pijan i da nije znao da je osoba koja mu je prišla policajac.

Državno tužilaštvo je zatražilo da se napadaču odredi pritvor zbog opasnosti od recidiva.

Međutim, pošto napadač do sada nije bio osuđivan, sudija ga je pustio da se brani sa slobode uz meru predostrožnosti koja se sastoji u redovnom javljanju policiji i zabrani kontakta sa oštećenim.

Policajac pada na pod

„U vezi sa opisanim incidentom, sprovedena je kriminalistička istraga nad 35-godišnjim muškarcem za koga je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je, dok je bio u pijanom stanju, sa sadržajem alkohola u krvi od 2,12 promila, izvršio krivično delo prinude prema službenom licu nad 59-godišnjim policajcem koji je bio van službe kao gost kafića.

Kada je policajac primetio da pijani muškarac insistira na kontaktu sa gostima u kafiću uprkos njihovom protivljenju, čime ih uznemirava i narušava javni red i mir, predstavio mu se i zamolio ga da prestane sa takvim ponašanjem.