OTKRIVENA LABORATORIJA ZA UZGOJ MARIHUANE: Uhapšen mladić (24), policija pored konoplje pronašla nešto interesantno (FOTO)
Virovitičko-podravska policija završila je krivičnu istragu nad 24-godišnjim muškarcem iz Orahovice zbog sumnje na proizvodnju droge i nedozvoljeno posedovanje oružja.
Mladić je u svojoj kući opremio laboratoriju za uzgoj marihuane, a pretresom je pronađena i velika količina biljaka i ručno izrađeni pištolj, saopštila je Policijska uprava Virovitičko-podravska.
Pretragom pronađena opremljena laboratorija
Policija sumnja da je 24-godišnjak u svojoj kući u Orahovici stvorio uslove za veštački uzgoj konoplje, sa ciljem proizvodnje i preprodaje droge.
Koristio je uređaje za emitovanje svetlosti, ventilaciju i filtraciju vazduha za uzgoj biljaka koje je sadio, zalio i negovao.
U sredu, 1. aprila, policijski službenici su, uz pomoć službenog psa za otkrivanje droga, a na osnovu naloga Županijskog suda u Bjelovaru, pretresli kuću i druge prostorije koje koristi osumnjičeni.
Tom prilikom pronašli su i oduzeli 21 biljku kanabisa (cannabis sativa), visine od 63 do 122 centimetra, i tri paketa sa 17 semenki konoplje.
Takođe je oduzeta kompletna oprema za uzgoj, uključujući ventilatore, ventilacionu cev, filtere za vazduh, grejače, odvlaživač vazduha, rasvetna tela i uređaj za usisavanje.
Pronađene su i dve precizne vage, drobilica sa tragovima biljne materije i mobilni telefon.
Pronađen je i pištolj u obliku olovke
Pored opreme za uzgoj droge, policija je prilikom pretresa pronašla i ručno rađeni pištolj koji izgleda kao hemijska olovka.
Uz pištolj je pronađeno i 49 komada municije.
Nakon završene krivične istrage, dvadesetčetvorogodišnjak je uhapšen i uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku.
Na teret mu se stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i promet droga i nedozvoljeno posedovanje, izrada i nabavka oružja i eksploziva.
Protiv njega će takođe biti podneta optužnica nadležnom sudu za prekršaj iz Zakona o nabavljanju i držanju oružja od strane građana.
(Kurir.rs/Index.hr)