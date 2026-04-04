Virovitičko-podravska policija završila je krivičnu istragu nad 24-godišnjim muškarcem iz Orahovice zbog sumnje na proizvodnju droge i nedozvoljeno posedovanje oružja.

Mladić je u svojoj kući opremio laboratoriju za uzgoj marihuane, a pretresom je pronađena i velika količina biljaka i ručno izrađeni pištolj, saopštila je Policijska uprava Virovitičko-podravska.

Pretragom pronađena opremljena laboratorija

Policija sumnja da je 24-godišnjak u svojoj kući u Orahovici stvorio uslove za veštački uzgoj konoplje, sa ciljem proizvodnje i preprodaje droge.

Koristio je uređaje za emitovanje svetlosti, ventilaciju i filtraciju vazduha za uzgoj biljaka koje je sadio, zalio i negovao.

U sredu, 1. aprila, policijski službenici su, uz pomoć službenog psa za otkrivanje droga, a na osnovu naloga Županijskog suda u Bjelovaru, pretresli kuću i druge prostorije koje koristi osumnjičeni.

Tom prilikom pronašli su i oduzeli 21 biljku kanabisa (cannabis sativa), visine od 63 do 122 centimetra, i tri paketa sa 17 semenki konoplje.

Pronađena laboratorija za uzgoj marihuane u Orahovcima Foto: PU virovitičko podravska

Takođe je oduzeta kompletna oprema za uzgoj, uključujući ventilatore, ventilacionu cev, filtere za vazduh, grejače, odvlaživač vazduha, rasvetna tela i uređaj za usisavanje.

Pronađene su i dve precizne vage, drobilica sa tragovima biljne materije i mobilni telefon.

Pronađen je i pištolj u obliku olovke

Pored opreme za uzgoj droge, policija je prilikom pretresa pronašla i ručno rađeni pištolj koji izgleda kao hemijska olovka.

Uz pištolj je pronađeno i 49 komada municije.

Nakon završene krivične istrage, dvadesetčetvorogodišnjak je uhapšen i uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku.

Na teret mu se stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i promet droga i nedozvoljeno posedovanje, izrada i nabavka oružja i eksploziva.