Državljanin Bosne i Hercegovine (65) poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 nedaleko Bajakova, a njegova saputnica, takođe državljanka BiH, teško je povređena, javili su hrvatski mediji.

Uviđajem, koji je predvodila zamenica Županijskog državnog tužilaštva iz Vukovara, utvrđeno je da je nastradali, upravljajući automobilom riječke registracije, zbog neprilagođene brzine udario u zadnji deo prikolice kamiona makedonske registracije koji se privremeno zaustavio zbog formirane kolone prema prelazu Bajakovo-Batrovci na granici sa Srbijom.

Zamenica državnog tužioca naredila je obdukciju tela poginulog vozača.

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) AUTOBUS S PUTNICIMA SE ZAKUCAO U NADVOŽNJAK! Ima MRTVIH, povređeno 13 ljudi! Stižu ZASTRAŠUJUĆI snimci sa mesta TRAGEDIJE! (FOTO)
collage.jpg
HronikaTRAMVAJ UDARIO DEVOJČICU (13) U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA: Povređena maloletnica sanitetom Hitne pomoći prevezena u bolnicu
WhatsApp Image 2025-04-14 at 08.58.46_e6dc8954 copy.jpg
HronikaKAVČANIN U TRENUTKU NESREĆE U KRVI IMAO ALKOHOL, KOKAIN I LEKOVE Tomo sa Pala se od poternice krio u Srbiji, pa izazvao udes u kom je poginula majka troje dece!
viber_slika_2024-10-08_14-51-19-667.jpg
Hronika"PORED SANDUKA SMO NAŠLI PAR KAPLJICA KRVI, KAO DA JE PLAKALA ZA NJIM" Borisa i njegovu devojku je na licu mesta ubio vozač! Bolna ispovest oca stradalog momka
Vladimir Majorski.jpg