Slušaj vest

Hrvatska policija potvrdila je da su u subotu oko 11,50 sati primili dojavu da su kod mosta Mladosti na reci Savi u Zagrebu pronađene ljudske kosti.

Nakon kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da su kosti zapravo izložbeni primerak i da se ne radi o posledicama krivičnog dela.

"Ustanovili smo da se radi o izložbenom primerku lobanje koja je najverovatnije otuđena iz jedne zdravstvene ustanove te sada utvrđujemo sve okolnosti. Svakako se ne radi o nikakvim posledicama krivičnog dela", rekli su iz policije.

Na upit o kojoj je ustanovi reč, kratko su odgovorili kako se okolnosti i dalje istražuju.

Jutarnji list ranije je u subotu obavestio da su maloletne osobe u vodi uz obalu pronašle plastičnu kesu u kojoj je bio veći kamen, ali i ljudska lobanja i da je po okončanju uviđaja lobanja prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom pokušao utvrditi uzrok smrti i identitet osobe.