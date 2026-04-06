U zagrebačkom naselju Žitnjak na Uskrs nešto pre ponoći izbio je požar u kojem je smrtno stradala jedna osoba, izvestila je policija, a tragedija se dogodila u kući u izgradnji.

Prema prvim informacijama, požar je izbio 5. aprila oko 23.40 sati na području Žitnjaka, kada se zapalila zidana kuća koja je bila u fazi izgradnje.

Na intervenciju su izašli vatrogasci koji su uspeli da ugase požar, ali tokom gašenja pronađena je jedna stradala osoba.

Kako piše 24sata, nezvanično se saznaje da je reč o manjoj kući, koja je bila zarasla u grmlje.