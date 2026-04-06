Tragedija u Dvoru Veliki Tabor: muškarac poginuo tokom tradicionalne manifestacije zbog nesreće sa topom. Svedoci opisuju strašnu scenu.
TOP RASKOMADAO ČOVEKA! Jeziva nesreća tokom praznika u Hrvatskoj: Nije hteo da opali, onda je usledila jeziva scena
Muškarac je poginuo danas popodne u Dvoru Veliki Tabor u opštini Desinić u Hrvatskoj nakon što se dogodila nesreća sa topom tokom tradicionalne manifestacije.
Prema informacijama koje je objavio Zagorje.com, tragedija se dogodila na Uskršnji ponedeljak tokom pucanja iz topa.
Prema rečima svedoka, top je prvo zatajio, a zatim opalio.
Svedoci tvrde da top nekoliko puta zaredom nije uspeo da opali, nakon čega je ipak ispalio hitac.
„Kada su sledeći put krenuli da ga pune, top je iznenada opalio“, rekli su svedoci, dodajući da je čovek koji ga je punio smrtno povređen.
Jedan od svedoka je opisao scenu kao izuzetno tešku.
„Strašna scena. Ne mogu vam je ni opisati. Užas. Top je rastrgao čoveka“, rekao je za Zagorje.com.
Kurir.rs/Index/zagorje
