Upravni sud u Zagrebu pravosnažnom presudom potvrdio je da se postupci usvajanja u istopolnim porodicama ne smeju zaustavljati, već moraju biti sprovedeni do kraja u skladu sa najboljim interesom deteta, saopštili su iz udruženja Dugine porodice.

Presuda kojom se poništavaju odluke Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako navode iz ovog udruženja, doneta je 11. februara, a postala je pravosnažna 6. marta. Reč je o slučaju u kojem je žena želela da usvoji dete svoje životne partnerke, u situaciji koja je pravno uporediva sa brojnim primerima u heteroseksualnim porodicama, na primer kada jedan partner usvaja dete drugog partnera nakon razvoda ili smrti biološkog roditelja.

Sud je utvrdio da ne postoji pravni osnov za isključivanje životnih partnera iz postupka usvajanja i zaustavljanje procedure, naročito kada je osoba već prošla stručnu procenu i upisana u registar potencijalnih usvojitelja, ističu u udruženju.