Zagrebački policajci su u noći između petka i subote, oko 1 sat, u Ulici grada Vukovara, tokom kontrole saobraćaja zaustavili vozača (19) koji je upravljao putničkim automobilom marke BMW sa zagrebačkim registarskim oznakama.

Kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da je upravljao vozilom pre sticanja prava na samostalno upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije. Takođe je utvrđeno da je mladić povratnik u činjenju najtežih saobraćajnih prekršaja.

Uhapšen je i priveden nadležnom prekršajnom sudu. Putnički automobil kojim je upravljao privremeno mu je oduzet do donošenja pravosnažne presude. Policija je predložila da bude kažnjen novčanom kaznom od 2.500 evra, kao i da mu se trajno oduzme vozilo kojim je upravljao.

Presudom suda devetnaestogodišnji vozač proglašen je krivim i izrečena mu je novčana kazna od 1.500 evra, dok je vozilo kojim je upravljao u trenutku izvršenja prekršaja trajno i bez naknade oduzeto u korist Republike Hrvatske.