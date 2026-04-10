IVAN JE TAKO KRVNIČKI PRETUČEN DA JE OSLEPEO, NAPADAČ DOBIO SRAMNU KAZNU: Jedva je ostao živ, a Luka će robijati samo 14 meseci! SKANDALOZNA PRESUDA (VIDEO)
Odlukom sudije Ivane Lovrić Vidaček, u zatvorsku kaznu uračunava se i osam meseci koje je Miškulin proveo u zatvoru nakon izricanja prve presude na Opštinskom sudu u Vukovaru, tako da mu je ostalo još 14 meseci iza rešetaka da odsluži ukupnu zatvorsku kaznu.
U februaru 2024. godine, Miškulin je osuđen na pet godina i četiri meseca zatvora zbog nanošenja teških telesnih povreda Mikuljanu.
Odmah je prebačen u zatvor u Osijeku, odakle je posle osam meseci pušten da se brani sa slobode, nakon što je Županijski sud u Osijeku prethodno poništio presudu iz proceduralnih razloga.
Ostali dobijaju šest meseci zatvora
Na suđenju u Vukovaru, preostala trojica optuženih, Domagoj Culej, Gabrijel Čekić i Danijel Hodak, osuđeni su na uslovne kazne od šest meseci zatvora sa dvogodišnjim probnim rokom.
Suđenju je prethodila tuča u centru Vinkovaca koja se dogodila u avgustu 2018. godine, nakon koje je Mikuljan završio na lečenju u Bolničkom centru Osijek. Tokom lečenja jedva je ostao živ, imao je nekoliko operacija i trajno je oslepeo.
Županijski sud u Osijeku ima pravo žalbe na današnju presudu.
