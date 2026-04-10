Odlukom sudije Ivane Lovrić Vidaček, u zatvorsku kaznu uračunava se i osam meseci koje je Miškulin proveo u zatvoru nakon izricanja prve presude na Opštinskom sudu u Vukovaru, tako da mu je ostalo još 14 meseci iza rešetaka da odsluži ukupnu zatvorsku kaznu.

U februaru 2024. godine, Miškulin je osuđen na pet godina i četiri meseca zatvora zbog nanošenja teških telesnih povreda Mikuljanu.

Odmah je prebačen u zatvor u Osijeku, odakle je posle osam meseci pušten da se brani sa slobode, nakon što je Županijski sud u Osijeku prethodno poništio presudu iz proceduralnih razloga.

Ostali dobijaju šest meseci zatvora

Na suđenju u Vukovaru, preostala trojica optuženih, Domagoj Culej, Gabrijel Čekić i Danijel Hodak, osuđeni su na uslovne kazne od šest meseci zatvora sa dvogodišnjim probnim rokom.

Suđenju je prethodila tuča u centru Vinkovaca koja se dogodila u avgustu 2018. godine, nakon koje je Mikuljan završio na lečenju u Bolničkom centru Osijek. Tokom lečenja jedva je ostao živ, imao je nekoliko operacija i trajno je oslepeo.

Županijski sud u Osijeku ima pravo žalbe na današnju presudu.