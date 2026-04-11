Slušaj vest

Policija Zagreba sprovela je kriminalističku istragu nad 26-godišnjim muškarcem zbog sumnje na ilegalnu proizvodnju i trgovinu drogom.

Mladić je pronađen u Samoboru sa 120 gumenih bombona i pet isparivača sa sadržajem THC-a višim od dozvoljenog nivoa, saopštila je Policijska uprava Zagreba.

Privukao pažnju sumnjivim ponašanjem

Policijski službenici su uočili muškarca u četvrtak, 9. aprila, popodne na jednoj ulici u Samoboru, a on je svojim ponašanjem privukao njihovu pažnju.

Kada su mu prišli da provere identitet, 26-godišnjak je dobrovoljno predao kutiju sa deset pakovanja od 120 gumenih bombona, ukupne težine 930 grama.

Pored bombona, predao je i pet kutija sa istim brojem isparivača napunjenih tečnošću. Kasnije je utvrđeno da i bombone i tečnost u isparivačima sadrže više od 0,2 procenta tetrahidrokanabinola (THC).

Sadžraj koji je zagrebačka policija pronašla kod mladića u Samoboru Foto: Pu Zagrebačka

Sumnja na preprodaju

Krivičnom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni, suprotno odredbama Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga, nabavljao velike količine navedenih proizvoda na još neutvrđen način radi dalje preprodaje.

Nakon završene istrage, protiv osumnjičenog su podnete krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu redovnim putem.

(Kurir.rs/Index.hr)

