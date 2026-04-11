MLADIĆ NOSIO KUTIJU SA 120 GUMENIH BOMBONA, UHAPSILA GA POLICIJA: Privukao pažnju sumnjivim ponašanjem, a onda su otkrili šta skriva
Policija Zagreba sprovela je kriminalističku istragu nad 26-godišnjim muškarcem zbog sumnje na ilegalnu proizvodnju i trgovinu drogom.
Mladić je pronađen u Samoboru sa 120 gumenih bombona i pet isparivača sa sadržajem THC-a višim od dozvoljenog nivoa, saopštila je Policijska uprava Zagreba.
Privukao pažnju sumnjivim ponašanjem
Policijski službenici su uočili muškarca u četvrtak, 9. aprila, popodne na jednoj ulici u Samoboru, a on je svojim ponašanjem privukao njihovu pažnju.
Kada su mu prišli da provere identitet, 26-godišnjak je dobrovoljno predao kutiju sa deset pakovanja od 120 gumenih bombona, ukupne težine 930 grama.
Pored bombona, predao je i pet kutija sa istim brojem isparivača napunjenih tečnošću. Kasnije je utvrđeno da i bombone i tečnost u isparivačima sadrže više od 0,2 procenta tetrahidrokanabinola (THC).
Sumnja na preprodaju
Krivičnom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni, suprotno odredbama Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga, nabavljao velike količine navedenih proizvoda na još neutvrđen način radi dalje preprodaje.
Nakon završene istrage, protiv osumnjičenog su podnete krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu redovnim putem.
(Kurir.rs/Index.hr)