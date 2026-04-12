Iako je na početku suđenja na Županijskom sudu u Zagrebu prošlog juna bivši komandant hrvatske vojske Hrvoje H. (44) negirao bilo kakvu krivicu, tvrdeći da je iskoristio svoj položaj i, između ostalog, angažovao vojnike da mu čiste kuću, nedavno je, prema informacijama Jutarnjeg lista, odlučio da prizna krivicu postizanjem nagodbe sa USKOK-om!

Tako je inženjer elektrotehnike, koji trenutno radi u Nemačkoj i zarađuje 3.000 evra mesečno i koji je u početku izjavio da ima svedoke koji bi potvrdili njegove tvrdnje da nije kriv, osuđen na delimično uslovnu kaznu od dve i po godine zatvora. Od toga je šest meseci bezuslovno, dok su preostale dve godine uslov da ne sme da počini novo krivično delo naredne četiri godine ako ne želi da ide u zatvor. U kaznu će mu biti uračunato i 26 dana koje je proveo u istražnom zatvoru sredinom 2024. godine, pa mu je, prema presudi, ostalo još nešto više od pet meseci da odsluži kaznu. Takođe mora da nadoknadi Hrvatskoj 32.291 evro na osnovu imovinsko-pravnog zahteva podnetog u roku od dve godine, a pristao je i da plati sudsku taksu od 100 evra.

Lisice su mu stavljene pre nepune dve godine, nakon što ga je USKOK osnovano posumnjao u zloupotrebu službenog položaja, odnosno da je počinio tri krivična dela protiv službene dužnosti zloupotrebom položaja i ovlašćenja.

Prema optužnici, od 1. aprila 2021. do 31. avgusta 2023. godine, sagrešio je odlučivši da nabavi neovlašćeni pirotehnički dodatak. Naime, iako je bio svestan da ne obavlja poslove specijalističko-nadzornog pregleda i uništavanja, delaboracije i remonta ubojnih sredstava, za koje aktivnim vojnim licima pripada dnevni pirotehnički dodatak od 7 odsto od osnovice plate u skladu sa Pravilnikom o dodacima na plate, naredio je potčinjenim vojnicima da ga u izveštajima i spiskovima navedu kao učesnika angažovanog na zadacima uništavanja ubojnih sredstava. Tako mu je, na osnovu lažnih izveštaja, koje je lično potpisao i overio, Ministarstvo odbraneHrvatske neopravdano isplatilo 259 dnevnih pirotehničkih dodataka u bruto iznosu od 15.042,28 evra.

Hrvoje H. je tada priznao optužbe i da je od aprila 2021. do kraja decembra 2022. godine, u Daruvaru, Doljanima i drugim mestima naše lepe zemlje, naredio čak 24 potčinjena vojnika da tokom radnog vremena obavljaju građevinske i druge radove na izgradnji njegove kuće, kao i da službenim vozilima prevoze građevinski materijal do njegovog gradilišta. Radovi na kući Hrvoja H., tokom kojih je korišćena vojna mehanizacija, uključujući odlaske u razne prodavnice u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Daruvaru radi prikupljanja građevinskog materijala, trajali su najmanje 795 radnih sati. Istovremeno, vozila su prešla najmanje 978 kilometara, na teret Ministarstva odbrane, koje je platilo gorivo, pa je USKOK izračunao da je u ovom slučaju Hrvatskoj naneo još 10.700,68 evra štete.

U trećem inkriminisanom slučaju, od 4. do 6. avgusta 2021. godine, Hrvoje H. je otišao korak dalje prodavši otpadni mesing preduzeću za otkup sekundarnih sirovina. Njegov cilj je bio da ostvari malo veću nepravilnu materijalnu dobit prodajom otpadne metalne mase, odnosno mesinga, dobijenog nakon uništenja 695 kilograma municije u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon spaljivanja dekomisionirane municije u Podcentru za skladištenje materijalne imovine Doljani, i lično zaradivši 1.480 evra.