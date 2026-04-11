Još uvek se ne zna gde se nalazi Zagrepčanin Paul Andrej Milovan (25), koji je nestao 9. februara prošle godine kada je poslednji put viđen u 19:14 časova u blizini Palate pravde kako izlazi iz taksija na semaforu. Ali u međuvremenu, sudsku presudu je dobio radnik obezbeđenja Emil V. (46), koji je na izuzetno odvratan način tražio otkup od 7.000 evra od porodice nestalog muškarca, pretvarajući se da je Pol Andrej kidnapovan.

Iako je Emil V. prvobitno bio pod istragom zbog otmice nestalog mladića, zagrebačko tužilaštvo ga je na kraju optužilo za pokušaj iznude, a zbog toga ga je Opštinski krivični sud u Zagrebu osudio na delimično uslovnu kaznu od 16 meseci zatvora, od čega je polovina bezuslovna, a druga polovina sa uslovnim rokom od četiri godine tokom kojeg ne sme da počini novo krivično delo ako ne želi da se vrati u zatvor.

Sud mu je takođe naložio da plati 1.657 evra sudskih troškova i, nakon što je devet meseci proveo u pritvoru, pustio ga na slobodu. Posuo se pepelom u sudnici i priznao krivicu za delo koje je počinio sa direktnom namerom. Pored priznanja, kao olakšavajuće okolnosti uzete su njegovo izraženo žaljenje i kajanje, činjenica da je delo ostalo pokušaj, i nedostatak osuđujućih presuda, pa je za sud ovaj pokušaj iznude bio samo incident, a ne obrazac ponašanja. Otežavajuća okolnost bila je činjenica da je iznuđivao „majku o njenom nestalom sinu“.

I ceo ovaj užas za porodicu nestalog čoveka počeo je kada je Polu Andreju mobilni telefon trajno isključen u 19:33 časova tog kobnog dana. Nedelju dana kasnije, iznuđivač Emil V. završio je u policijskoj stanici jer su članovi porodice nestalog čoveka 15. februara dobili niz veoma uznemirujućih SMS poruka na svoj mobilni telefon. Međutim, prvoj poruci prethodio je telefonski poziv. Sa druge strane, niko se nije javio, jedino što se moglo čuti bio je mrmljanje muških glasova.

„Alo, tražite sina, je l' tako?“ bila je poruka koja je stigla u 18:27 majci nestalog Pola Andreja. Deset minuta kasnije, dobila je novu poruku: „Trenutno je sa mnom u Zaprešiću.“ „Javite mi, gde je, da li je dobro? Odgovorite mi, molim vas“, pitala je zabrinuta žena koja šest dana nije znala gde joj je dete. U 19:45 dobila je novu poruku u kojoj je obaveštena o naselju u kojem živi, a pisalo je i: „Koliko želite da platite da vam sin bude pušten? Ako ne možete da priuštite novac, vlasti će raditi za mene... To uopšte nije loša ideja.“

Briga i neizvesnost zabrinute majke samo su još više porasle, te je ponovo pitala iznuđivača šta je sa njenim sinom i koliko novca traži. Nakon toga, u 21:09, dobila je jeziv odgovor, koji je bio da će, ako ne plati 7.000 evra, biti iskorišćeni organi njenog sina, uz upozorenje da ne sme da kontaktira policiju. Zatim, nepoznata osoba joj je dala do znanja da zna šta je Pol nosio, gde je poslednji put viđen..., pa je bolje da sarađuje i učini sve što može ako želi da vidi svog sina.

U isto vreme, tetka nestalog mladića, za koju nisu znali da mu je tetka, ali su mislili da mu je majka, takođe je imala identičnu, jezivu komunikaciju sa nepoznatom osobom putem mobilnog telefona. Nakon što je odgovorila na poruku u kojoj je pitano da li ima informacije o Polu Andreju, u 18:32 dobila je sledeći odgovor: „Da, i veoma je hitno. Trenutno je sa mnom u Zaprešiću. Ubiću ga za manje od dva sata. Ako vam je potreban živ, reći ću vam šta da radite. Bio je pod mojim nadzorom.“ Dvadeset minuta kasnije, dobila je novu, jezivu poruku: „Dajem vam dva sata, pažljivo me slušajte, da date 7.000 evra za njegov život. Misli na njega, doći ću po tebe, čuvajte ovo u tajnosti“, a u 19:26 poslata je poslednja poruka: „Igrate se sa nama, čekajte njegovo mrtvo telo ujutru, vi ste sledeći“, nakon čega su zatražili pomoć policije.

Na osnovu broja telefona, detektivi su pronašli i došli do Emila V., koji, prema istrazi, nije bio sam u ovom pokušaju iznude.

Istražitelji su se bavili i informacijama da je osumnjičeni bio u svakodnevnom kontaktu sa osobom još uvek nepoznatog identiteta koja se predstavila kao Diksi Emil. Njih dvojica su došli na ideju da iskoriste otkupninu.

Za ovaj plan, Emil V. je, prema optužnici, poslao Diksi Emilu informacije o SIM kartici sa hrvatskim brojem koju je uneo u svoj mobilni telefon, a zatim je Diksiju prosledio aktivacioni kod koji je dobio od WhatsApp-a. Na ovaj način, optužena je omogućila Diksi da aktivira WhatsApp na svom mobilnom telefonu bez hrvatskog broja kako bi je dodatno obavestila o skorašnjim informacijama o nestalom Polu Andreju. A ono što je usledilo bilo je sramotno. Na mobilne telefone majke i tetke nestalog muškarca počele su da stižu jezive poruke sa tog broja SIM kartice sa ciljem iznude novca. Obe žene su stekle utisak da je Polu Andreju život ozbiljno ugrožen, a strah koji ih je obuzimao u tim trenucima bespomoćnosti bio je neopisiv.

A Emil V. je na ideju, prema optužnici, došao između 8. i 15. februara kada je na autobuskoj stanici kod Kauflanda u Središću, Novi Zagreb, primetio plakat sa fotografijom i ličnim podacima nestalog Pola Andreja. Na plakatu su takođe rukom bili napisani brojevi telefona zabrinutih članova porodice i poruka „Mama ga traži“. Emil V. je fotografisao plakat i poslao ga Diksi Emilu.

- Od maja 2024. godine dopisujem se sa ženom po imenu Diksi. Na njen zahtev, kupio sam broj hrvatskog telekom operatera kako bi tamo mogla da aktivira WhatsApp. Kupio sam SIM karticu sa pozivnim brojem 092 i trebalo je da se aktivira. Uslikao sam SIM karticu i broj i poslao joj, a onda je ona tamo tražila kod od WhatsApp-a. Pozvali su me, pa sam joj poslao kod koji je stigao. Što se tiče Pola Andreja, njega ne poznajem. Video sam flajer sa njegovom fotografijom, podacima i brojem u Središću. Uslikao sam ga i objavio na svom Fejsbuku. Rekao sam Diksi kako ne mogu da verujem da je dečak od 24 godine nestao, a posebno me je pogodilo to što je pisalo da ga traži majka. Takođe sam razgovarao sa Diksi o tome kako je mogao biti kidnapovan zbog organa, i da je Pol poslednji put viđen na Savici, pa sam pomislio da mu se nešto loše desilo zbog droge, jer tamo ima mnogo droge. Diksi me je pitala šta policija radi povodom toga i da li znam kakva je finansijska situacija njegovih roditelja. Sve sam joj to rekao nagađajući, a lično nisam nikome slao nikakve poruke - branio se Emil V. istražiteljima nakon hapšenja.

O Diksi je rekao da ju je upoznao preko Mesindžera, da nikada nisu razgovarali telefonom i da su jedno drugom slali fotografije. Ona mu je navodno rekla da ima 30 godina, da živi u Kaliforniji, da je oficir u američkoj vojsci i da ima šestogodišnjeg sina, pa je tvrdio da joj od juna 2024. godine šalje 25 evra mesečno. Planirao je, dodatno je ubedio detektive, da poseti Diksi u Americi,***ali zbog ranijih osuda nije mogao da dobije vizu.

- Komunicirali smo na engleskom. Jednom sam joj se požalio da nemam novca, pa je ona bez moje dozvole otvorila lažni Fejsbuk profil pod mojim imenom, tražeći od prijatelja u porukama da mi pošalju novac. Moji prijatelji su me potom kontaktirali, rekao sam im da im nisam slao poruke, pa sam je nakon toga blokirao. Ali posle nekog vremena, pozvala me je nepoznata osoba sa nepoznatog broja iz Slavonije, rekavši mi da pozovem Diksi. I jesam. A kako je aktivirala SIM karticu koju sam kupio? Pa, poslao sam joj sliku sa brojem, pa je ona pokrenula registraciju preko WhatsApp-a, a ja sam fizički stavio SIM karticu u telefon. Neko me je pozvao iz aplikacije i dao mi kod koji sam poslao Diksi - objasnio je Emil V.

Služba za organizovani kriminal Policijske uprave Zagreba detaljno je analizirala sadržaj Samsunga zaplenjenog od osumnjičenog i zaključila da je Emil V. bio u intimnoj vezi na daljinu sa Diksi, koja mu je stalno tražila novac i obećavala mu zauzvrat da će doputovati sa detetom iz Tampe, SAD, da živi sa njim u Hrvatskoj. Nadajući se da će ga posetiti, Emil V. joj je, pored novca na zahtev, slao i razne pretplaćene hrvatske SIM kodove kako bi mogla da koristi hrvatske brojeve, iako fizički nije posedovala SIM kartice.

S obzirom na ovo otkriće i iskaz Emila V., veštak Đuro Lubura je dao svoje mišljenje kroz izveštaj veštaka telekomunikacija. Njegov zadatak je zapravo bio da odgovori na pitanje da li je tehnički moguće instalirati i aktivirati WhatsApp kako optuženi tvrdi i da li je onda moguće na ovaj način obaviti telefonski poziv ili poslati poruku iz inostranstva, a da se pritom pokaže da pozivi i poruke dolaze iz Zagreba. Veštak je takođe morao da odgovori na pitanje da li je moguće, na primer, da se SIM kartica fizički nalazi u Zagrebu, a da je WhatsApp aktiviran na drugom uređaju.

- Tehnički je moguće. Međutim, kada se sagledaju sve prikupljene činjenice i dokazi, očigledno je da je okrivljeni iskoristio ovu komunikaciju za izvršenje krivičnog dela - zaključio je Lubura.

Psihijatri su, s druge strane, zaključili da kod Emila V. nisu pronašli nikakve psihopatološke elemente koji bi ukazivali na ozbiljan mentalni poremećaj koji bi smanjio njegovu sposobnost razumevanja krivičnog dela u vreme zločina.

A gde je Pol Andrej 14 i po meseci? Niko ne zna. Nestali mladić ima kosu boje meda, svetlo smeđe oči, vitke građe i visok je 175 centimetara, a na dan nestanka nosio je crnu Armani jaknu, drečavu žutu duksericu marke Nort Fejs sa sivim detaljima na prednjoj strani i svetloplave kargo farmerke sa džepovima sa strane, dok je nosio crno-bele patike marke Er Maks.

Prema poznatim informacijama, bio je sa prijateljem u kafiću „Zvjezdana Prašina“ u Gruškoj ulici na Savici, odakle je potom u 19:07 časova taksijem došao do Trešnjevke. I umesto da ode u teretanu gde trenira u Ogrizovićevoj ulici, izašao je iz taksija u 19:14 časova na raskrsnici Vukovarske i Kruge ulice, na semaforu. Kamere koje su se nalazile u blizini „pratile“ su ga sve do zgrade suda, ali je on dalje otišao prema parku i nijedna kamera na okolnim zgradama ga nakon toga nije pronašla. Policija je kontaktirala i taksistu koji ga je tog popodneva vozio Vukovarskom i on nije primetio ništa neobično kod mladog putnika.

Njegova zabrinuta majka je tada za Jutarnji list, između ostalog, rekla da su pregledali snimke uličnog nadzora i da se vidi kako izlazi iz taksija na semaforu, plaća vožnju i stavlja kusur u džep, i normalno hoda sve do Palate pravde i parka. Ako imate bilo kakve informacije o nestalom dvadesetpetogodišnjaku koji je nekada igrao brejkdens i bio je veoma dobar u tome, pozovite 192.