Slušaj vest

Policijski službenici iz Slavonskog Broda otkrili su još jedan slučaj opasne vožnje snimljen i objavljen na društvenim mrežama. Mladi vozač je prebrzo vozio autoputem, a sve je snimao njegov roditelj sa suvozačevog mesta, saopštila je Policijska uprava Brod-Posavska.

Istragom je utvrđeno da je 3. aprila, oko podneva, na autoputu A3 kod Slavonskog Broda, osamnaestogodišnjak vozio automobil brzinom od 163 km/h, iako je saobraćajnim znacima ograničenje brzine ograničeno na 130 km/h. Policija kaže da je suvozač, roditelj mladog vozača, snimio prekršaj i objavio snimak na društvenim mrežama. Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Policija je saopštila da nastavlja da pojačava nadzor u saobraćaju, ali i da prati objave na društvenim mrežama. Najavili su da će identifikovati i goniti svakoga ko svojim ponašanjem i objavama promoviše, podstiče ili pokazuje saobraćajne prekršaje.

„Neodgovorna i prebrza vožnja nije dokaz veštine niti razlog za divljenje, već ozbiljna pretnja po sopstveni život, živote putnika i drugih učesnika u saobraćaju. Ono što se na društvenim mrežama može predstaviti kao trenutak uzbuđenja u stvarnosti može imati ozbiljne posledice - od novčanih kazni i zakonskih sankcija do saobraćajnih nezgoda sa tragičnim ishodima“, upozorava policija. Vozači se pozivaju da poštuju propise i da ne dovode sebe i druge u opasnost zarad nekoliko lajkova ili komentara.

Policija je takođe uputila poseban apel roditeljima da budu odgovorni primeri svojoj deci. Ističu da roditelji svojim ponašanjem, stavovima i reakcijama snažno utiču na saobraćajnu kulturu mladih vozača.

„Umesto da odobravaju, snimaju ili dele rizične i nezakonite radnje, roditelji bi trebalo da podstaknu odgovorno, savesno i zakonito učešće u saobraćaju, jer su oni prvi koji decu uče šta znači odgovornost za volanom“, zaključuje se u saopštenju.