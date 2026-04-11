Slušaj vest

Franjo Herclik iz Kladara, naselja na području opštine Pitomača, na reci Dravi kod ulovio je kapitalnog soma.

Grdosija koju je izvukao iz vode teška je 57 kilograma i duga čak 210 centimetara, a zagrizla je na kišnu glistu. Borba s kapitalcem, kaže Franjo, trajala je pola sata, a isprva nije ni slutio da će dobiti najveći ulov u svojoj ribarskoj karijeri.

"Zabacio sam tri štapa i otišao malo da odmorim u kućicu. Malo sam i odremao i kad sam došao do vode video sam da je jedan štap napet. Mislio sam da je voda malo nabujala pa da se zakačila grana. Ali kad sam počeo da motam krenuli su udari i tad sam shvatio da je reč o kapitalcu. Kako je ulov silno vukao, zapetljao mi je preostala dva štapa pa sam zovnuo prijatelja da mi donese nož da oslobodim glavni štap na koji je zagrizao - priča Franjo Herclik.

Kad je oslobodio štap Franjo je seo u čamac i na vodi je krenula njegova borba s kapitalcem. Dugogodišnje ribarsko iskustvo, kaže on, bilo je presudno da soma izvuče iz vode.

"Ne može se opisati sreća kad sam video što sam zapravo ulovio. Da stvar bude još bolja za mene, baš sam danas planirao da zaključim ribolov jer za dva dana idem u Nemačku na tri meseca. I taman kad sam pomislio da neće biti ništa od ulova, došao je ovaj som. To je prava sreća - kaže Franjo.