Velika tragedija dogodila se danas na području Velike Gorice.
Tragedija u Hrvatskoj
MAJKA UBILA ĆERKU (17), PA SKOČILA SA ZGRADE! Horor u Velikoj Gorici, policija zatekla stravičnu scenu u stanu
Oko 10:50 časova žena je izvršila samoubistvo skokom sa stambene zgrade, a policija je u stanu pronašla telo maloletne osobe, za koju se sumnja da je žrtva nasilne smrti.
Nezvaničnom, majka je ubila svoju maloletnu ćerku.
Na licu mesta je u toku uviđaj i kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja, saopštila je policija.
Nakon završetka uviđaja, oba tela će biti prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati radi obdukcije.
